Alejandra Maglietti apuntó duro y destrozó a Nicolás Cabré

Así, horas más tarde el tema fue retomado desde Bendita (El Nueve) donde, a través de un informe, abordaron el tema desde el piso del programa que trata con humor los temas de la farándula más destacados del día. Con Claudio Pérez en la conducción, en reemplazo de Beto Casella durante sus vacaciones, éste quiso saber “¿Qué significa que es un intenso Cabré? ¿Llama mucho? ¿Está muy arriba de la situación?”.

Embed

Allí fue cuando la histórica panelista de Bendita, Alejandra Maglietti, disparó “Y sí, como dijo ella. Un poquito ‘toxic’”. Y pasó a detallar: "Tenemos la misma amiga, y tengo la misma fuente y la misma data. Así que, en eso, la banco. Es intenso, es intensísimo”, aseguró la abogada y modelo chaqueña. Al tiempo que su compañera, la recién separada Lola Cordero, apuntó: “’¿En dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué llegas tan tarde?’. Yo tengo la misma información. Tiene buena data. Para mí es la chica de espectáculos revelación del año”, destacando la información Berardi.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, separados

Los rumores de separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré venían instalados en el medio desde hace noviembre y ya durante los primeros días de diciembre Ángel de Brito confirmó vía Twitter la separación de la conductora y el actor. “Laurita, soltera nuevamente, desde el domingo. The end”, lanzó certero el conductor de LAM en su cuenta de Twitter.

tw laurita fernández separada.jpg

Nicolás Cabré fue visto solo en un evento público justo cuando aumentaban los rumores de separación tras aquella reconciliación en septiembre luego de unos meses de distancia. No obstante, desde aquellas primeras apariciones juntos, nunca más compartieron material en las redes juntos.

Hace unos días, Laurita compartió un evento comercial con su ex, Federico Bal. No obstante, en ese momento de Brito contó: “Laura no está en ninguna crisis. Leí en varios portales eso, pero quiero aclarar que con Cabré está todo bien. Más allá de lo publicado, son especulaciones, pero están juntos”.

Sin embargo, los días fueron pasando y parece que ahora el final de la relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré es un hecho.