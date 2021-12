Connie Ansaldi decidió envejecer mejor y se compró un "anillo del sueño"

“Mide latencia, lo que tardas en dormirte, el ritmo, que es en qué momento te dormís… Acá tengo varias cosas en rojo porque no estuve descansando mucho”, explicó Connie Ansaldi en LAM.

El dispositivo se enlaza por Bluetooth al celular y se pueden conocer todos los valore del descanso.

Connie Ansaldi se mostró a los 47 años en ropa interior y sin filtros

Connie Ansaldi se alejó de los medios para continuar su labor en comunicación de una empresa privada. Sin embargo, la morocha no dejó las redes sociales y causó sensación al publicar una foto en ropa interior.

A los 47 años sorprendió a sus seguidores con una foto de frente en ropa interior, al natural, sin filtros ni photoshop.

Connie quiso reflexionar y animar a sus lectores a que sepan lo importante de la aceptación de uno mismo y derrocar las exigencias de la belleza hegemónica. En ropa interior negra, sin ningún problema sobre su cuerpo, la periodista instó: “El amor propio es lo más importante que una persona puede tener. Aceptación total más allá de las zonas oscuras abrazándolas y dándoles cuidado y cariño”.

“Muchas veces, cuando nos observamos en el espejo, una catarata de juicios emergen instantáneamente transformándose en pensamientos recurrentes, emociones negativas, y acciones que no nos favorecen: estoy gord@, estoy flac@, me falta culo, me sobran tetas, tengo piernas cortas, estoy flácida y así forever….”, siguió.

“Mi amiga me propuso que lance este challenge, cuando vio la foto que publiqué en mis storys. Y me pareció genial. Les propongo que le pongamos un stop a ese círculo vicioso y lo transformemos en uno virtuoso basado en la aceptación”, explicó.

La publicación logró más de 80 mil “likes” y decenas de comentarios de halagos, entre ellas Natalia Oreiro, Zaira Nara y Mariana Brey aplaudieron su iniciativa.