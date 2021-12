El padre de L-Gante quiere verlo: la tajante respuesta del cantante

"Apareció (su padre) mandándoles mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, de parte de él. Porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga", comentó contundente Elian Valenzuela.

Y cerró: "Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”.

L-Gante le escribió a La Chabona y recibió una dura respuesta: "Sos un gato"

Tras el escándalo con el representante de Yao Cabrera, Cristian Manzanelli, L-Gante le escribió a La Chabona, quien había defendido a su manager en un video. "Con vos todo mal", le dijo al cantante.

la chabona lgante.jpg

"Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones", le expresó el padre de Jamaica a La Chabona vía redes.

Y ella retrucó: "Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante", se lee en uno de los mensajes. Además, tuvo más ataques: "Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos".