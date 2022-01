El radical cambio de vida de Ivana Nadal: vendió todo y ya se instaló en otra parte del mundo

Y con un problema menos para ella, Ivana armó las valijas y planificó una mudanza para poder llevarse lo que consideraba de importancia y se instaló en Miami.

Se supo de qué vive Ivana Nadal

La morocha Ivana Nadal reveló finalmente de qué vive. Lo hizo en su cuenta de Instagram donde millones de usuarios siempre le preguntan cómo hace para llevar una vida tan espiritual, viajar y pagar los impuestos.

Recordemos que a principios de agosto la influencer mantuvo un ida y vuelta con sus followers, y uno de ellos le preguntó: “¿De qué vivís?”. Lejos de ofenderse, explicó: “Vivo del amor, vivo del aire que respiro, vivo del Sol que sale todos los días, vivo de estar agradecida, vivo de ser consciente de la abundancia que soy, probalo”.

Recientemente la modelo retomó aquella conversación y grabó un video en sus historias de Instagram: “Para los que siguen con la duda: ‘¿De qué carajo vive Ivana?’. Bueno, la verdad es que no lo contestaba puntualmente porque me parecía obvio”. Luego agregó: “Trabajo con mis redes sociales”.

“Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad; antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo; en este caso sería yo”, describió. “Ahora, como existe el tema de Instagram, es mucho más fácil vincular un producto a una persona o a un personaje, entonces directamente nos contactan a nosotros”, explicó.

“Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad y otras veces se da dinero”, contó sonriente ante la cámara de su celular. Después le habló directamente a los que la critican diariamente: “Si no quieren mi bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando”.