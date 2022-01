Fer Palacio, el DJ señalado por el contagio de Lionel Messi, hizo su descargo.

Ante el revuelo en Twitter, Palacio hizo su descargo en un video y mostró el resultado de su test de COVID.

TEST COVID.jpg

El Dj compartió el informe del laboratorio en un tuit y escribió: "No contagié a Messi".

En su Instagram, Palacio también se refirió al tema tras la enorme repercusión.

Embed

"Me acabo de levantar y veo que me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID. Están diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensaje privado. Tengo un montón de mensajes muy mala onda. Ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID. A todos los que me tiran mala onda, un beso", expresó en una historia en dicha red social.

Mauricio Pochettino: "Leo Messi está en contacto con nuestros servicios médicos"

Mauricio Pochettino, el director técnico del conjunto parisino, brindó una conferencia de prensa desde París en la cuál aseguró que "Leo Messi está en contacto con nuestros servicios médicos y cuando de negativo viajará para Francia".

image.png

Con esta frase, el director técnico argentino confirmó que la Pulga necesita tener un PCR negativo para poder salir de Argentina y retornar a París para poder volver a la actividad deportiva.

Por el momento, Messi se encuentra cumpliendo el aislamiento correspondiente en Rosario, junto a su familia, como lo indican los protocolos sanitarios.