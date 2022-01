Infidelidad y escándalo: Pasti... ¿El músico que separó a Cinthia Fernández de Matías Defederico? 

La pelea feroz y mediática de Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, parece no tener fin. El nuevo escándalo se suscitó durante la madrugada del 1 de enero cuando el ex futbolista se encontraba en la casa de su amigo Patricio Toranzo celebrando el año nuevo con dos de sus tres hijas. La otra niña estaba con Cinthia Fernández en la casa de los padres y amigos de la escuela.