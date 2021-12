Marcelo Tinelli recibió la tercera dosis contra el coronavirus en Uruguay.

Tinelli viajó hace unos días al país vecino para descansar junto al más pequeño de sus hijos, Lolo, y su mujer, Guillermina Valdes, luego de un año de mucho trabajo con su productora y su programa diario.

Vale recordar que la figura de El Trece recibió la primera dosis de la vacuna en mayo de 2021, cuatro días antes de su regreso al aire con Showmatch. El animador fue inoculado en un vacunatorio en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El enojo de Marcelo Tinelli con Laura Ubfal por decir que se iría a vacunar a Miami

Marcelo Tinelli tuvo que salir a desmentir el supuesto viaje para vacunarse en Miami, según había trascendido. Está anotado y espera su turno en el país.

A través de un claro posteo en Twitter, el conductor disparó contra la periodista Laura Ubfal que dio esa información falsa, a pesar de haberle consultado a él previamente por la situación.

"Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula 'Tinelli está en Miami vacunándose'. ¿Es joda?", exclamó.