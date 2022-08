30 noches con mi ex: Cuántos espectadores vieron en su primer día la nueva película de Adrián Suar

30 noches con mi ex es el primer filme dirigido e interpretado por Adrián Suar junto a Pilar Gamboa. En su debut, el director narra la historia de una ex pareja que tiene que convivir un mes por pedido de su hija. La mujer tiene que hacer la transición entre la internación psiquiátrica y su reinserción en la sociedad. Así la convivencia será un vaivén entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja.

Sobre el resultado final de la película, Suar manifestó en diálogo con PrimiciasYa: "El desafío era tratar de encontrar una película que no fuera oscura. Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa la salud mental con una patología de una ex mujer que está saliendo de eso, con otros problemas que al mismo tiempo le da pie situaciones de humor. Eso no significa faltarle el respeto a la enfermedad. Tuvimos mucho asesoramiento terapéutico para abordar esta temática durante mucho tiempo".

Sobre su compañera en esta nueva comedia, comentó: "Sabía que Pilar podía llevar a buen puerto a La Loba". Pero además, se rodeó de grandes actores como Rocío Hernández, Pichu Straneo, Elisa Carricajo, Campi, Elvira Onetto y Jorge Suárez.

Adrián Suar

Adrián Suar habló del regreso de Marcelo Tinelli y de su rating

Adrián Suar sigue buscando la fórmula para que El Trece crezca en materia de rating y así darle batalla a Telefe. A diez días del regreso de Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora, su nuevo formato, el gerente de programación hizo un análisis sobre la principal figura de su canal y también habló de su rating.

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña", señaló Suar en diálogo con PrimiciasYa sobre el nuevo programa de Tinelli y aseguró que aunque el Bailando "estaba agotado", no descarta que en unos años vuelva.

Luego de haber sufrido en materia de rating en todo 2021 con ShowMatch: La Academia, este año mantenerse arriba de los 10 puntos es fundamental para que Tinelli siga en pantalla.

"Cuando el programa no rendía (por ShowMatch) tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo", indicó Adrián.

Y a pesar de que Marcelo haya confirmado que, de no mantener ese promedio, Canta Conmigo Ahora solo estará en pantalla durante 11 semanas, Suar se mostró esperanzado.

"No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...", sostuvo.