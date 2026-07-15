Ekaterina Ojeda sorprendió en un evento con un look inspirado en Casi Ángeles: las fotos

La inauguración del circo se convirtió así en el escenario elegido para el regreso público de Ekaterina Ojeda, quien acaparó la atención de la prensa y de los invitados durante toda la velada.

El evento también reunió a importantes figuras del espectáculo, entre ellas Moria Casán, Florencia Peña con su hijo Juan Otero, Graciela Alfano, el diseñador Roberto Piazza, Fernando Ramírez con su familia, Nara Ferragut junto a su hijo Franquito, Vanina Escudero junto a sus hijos Joaquina y Benicio, Betina Capetillo, Tony Coggi, Cecilia Oviedo, la influencer La Coqueta, Ricky Maravilla, Sandra Dominguez, Sandra Priore (Gran Hermano) y Claudia Valenzuela , entre otros invitados especiales, quienes disfrutaron de la función y posaron para los fotógrafos.