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Ekaterina Ojeda sorprendió en un evento con un look inspirado en Casi Ángeles: las fotos

En la noche del martes, Ekaterina Ojeda volvió a captar todas las miradas, esta vez en el estreno del Circo Rodas en Buenos Aires.

15 jul 2026, 08:00
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Ekaterina Ojeda sorprendió en un evento con un look inspirado en Casi Ángeles: las fotos

Ekaterina Ojeda volvió a captar la atención de los medios al realizar su primera aparición pública luego de la repercusión que generaron sus declaraciones sobre Mauro Icardi.

La joven modelo dijo presente en la inauguración del Circo Rodas, acompañada por su mamá, Tatiana, en una noche que reunió a numerosas figuras del espectáculo. Madre e hija desfilaron por la alfombra roja, donde posaron para los fotógrafos y se mostraron distendidas y sonrientes.

La presencia de la modelo despertó un fuerte interés entre los presentes, ya que se trató de su primera salida pública tras la controversia generada por sus declaraciones, en las que aseguró que Mauro Icardi intentó seducirla en un boliche de la Costanera.

La joven de 22 años apostó con su look por una combinación relajada, urbana y con ese aire rockero y juvenil que marcó la moda de finales de los 2000 gracias a Casi Ángeles.

La inauguración del circo se convirtió así en el escenario elegido para el regreso público de Ekaterina Ojeda, quien acaparó la atención de la prensa y de los invitados durante toda la velada.

El evento también reunió a importantes figuras del espectáculo, entre ellas Moria Casán, Florencia Peña con su hijo Juan Otero, Graciela Alfano, el diseñador Roberto Piazza, Fernando Ramírez con su familia, Nara Ferragut junto a su hijo Franquito, Vanina Escudero junto a sus hijos Joaquina y Benicio, Betina Capetillo, Tony Coggi, Cecilia Oviedo, la influencer La Coqueta, Ricky Maravilla, Sandra Dominguez, Sandra Priore (Gran Hermano) y Claudia Valenzuela , entre otros invitados especiales, quienes disfrutaron de la función y posaron para los fotógrafos.

     

 

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