A dos semanas de la brutal golpiza, Valeria Mazza reveló cómo está hoy su hijo Tiziano Gravier

valeria mazza 2.jpg Valeria Mazza habló con Intrusos del actual estado físico y emocional de su hijo Tiziano Gravier, a dos semanas del brutal ataque que sufrió en Rosario.

No obstante, Valeria Mazza afirmó que "Ahora Tiziano se lleva la peor parte, porque hubo que operar dos veces. Hoy está viendo con el cirujano el tema de los puntos" y contó la serie de intervenciones en la boca que deberá hacerse el joven para recomponerse del todo.

Asimismo la modelo reconoció que del estado de la causa judicial se ocupa su marido, ya que hoy lo que le importa es la recuperación de Tiziano. En tanto, reflexionó sobre la inseguridad que atraviesa el país: "Tengo que agradecer que mi hijo está vivo, que no fue peor. Y la gente te dice como consuelo 'pensá lo que podría haber pasado'. Y no quiero pensar lo que podría haber pasado, ya con lo que pasó es suficiente", en un claro pedido de mayor seguridad por parte de quienes deben proporcionársela a todos los habitantes argentinos.

La profunda reflexión de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, tras la brutal golpiza

Tiziano, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, habló por primera vez después del brutal accidente que sufrió en la puerta de un boliche en Rosario.

En diálogo con Caras, el joven reflexionó sobre el ataque "Yo a ellos no les diría nada. No tengo nada para hablar. Lo charlamos mucho acá en casa. Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia", sostuvo.

tiziano gravier.jpg Tiziano Gravier, tras la brutal golpiza que recibió en Rosario, ya atravesó dos operaciones y la recuperación será un proceso largo.

"Que sea un mensaje claro de que si pasa esto, hay consecuencias. No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada", agregó.

Por último, Tiziano Gravier remarcó que espera que el asunto pueda resolverse por la vía judicial. "Entiendo al padre de uno de los agresores que pidió perdón por lo que hizo su hijo, pero una cosa no quita a la otra. El señor puede estar recontra arrepentido, pero las cosas tienen sus consecuencias y esto se tiene que aprender", sentenció.