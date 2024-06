Abrupto final de un ciclo que se estrenó hace muy poco en El Nueve: "Frustración y bastante indignación"

"Les quiero contar que no voy a continuar en La casta está en orden. En el ámbito de quienes me convocaron para el programa se dieron muchas situaciones totalmente incongruentes con la propuesta inicial", indicó Agustina Kämpfer.

Y remarcó: "Desconozco si el programa continuará, a esta altura me parece insostenible. Agradezco al equipo humano laburante por el esfuerzo y a Canal 9, que es mi casa, por la confianza. Juan Di Natale, sos un genio".

agustina kampfer comunicado final programa el nueve.jpg

Por si parte, Juan Di Natale fue contundente en su descargo a través de sus historias de Instagram: "Con mucha pena, frustración y bastante indignación dejaré de participar en La casta está en orden", comenzó.

"Lo que fue un proyecto serio y divertido a la vez para conductores, actores y equipo, para otros fue solo una aventura que resultó mi peor experiencia en tv en más de tres décadas de trabajo", continuó con dureza el conductor.

Y aclaró: "Nada tuvo que ver en esto Canal 9: gracias por recibirme otra vez en su pantalla y gracias a todo su personal por el apoyo y entusiasmo de estos (pocos) sábados".

"Fue un placer compartir escritorio con Agustina Kämpfer. Y mil disculpas a quienes se sumaron al programa y lo acompañaron. Todos merecíamos mejor suerte", finalizó categórico Juan Di Natale.

juan di natale comunicado final programa el nueve.jpg

Juan Di Natale le tiró un tremendo palito a Andy Kusnetzoff: "No es un lugar..."

Juan Di Natale debuta con La casta está en orden, un programa de humor político que conducirá junto a Agustina Kämpfer y que se verá por El Nueve. En diálogo con Pronto, el periodista habló sobre su nuevo proyecto y recordó su paso por Caiga quien Caiga.

En ese contexto, cuando le preguntaron por Andy Kusnetzoff, Di Natale le tiró un filoso palito a su excompañero de CQC. "Andy no me invitó, pero no es un lugar en el que me interese mucho estar tampoco", aseguró el comunicador sobre PH, Podemos Hablar, Telefe.

También le consultaron por una anécdota de esa época que involucraba a Mario Pergolini. "Cuando había que hablar con Mario te mandaban a vos porque eras el que sabía hablar con él, ¿es cierto?", le preguntaron.

"No era cuando había que hablar con Mario sino que había un momento difícil para la producción de CQC, que era el momento previo a la salida al aire del programa, cuando los conductores veíamos el material que íbamos a presentar. Y ahí a veces había una mirada muy crítica de parte del conductor del programa, y yo tal vez era el que tenía la mirada más amigable con respecto al trabajo de la producción, y a eso se refería la historia", reflexionó el periodista.