Ácido comentario de Eduardo Feinmann cuando se enteró que se casa Dady Brieva

"Hace unos días, en el cumpleaños de Mariela, ahí lo anunciaron", añadió la panelista.

Eduardo Feinmann.jpg

Bien se sabe que en cada oportunidad que tiene, Eduardo Feinmann saca todo su arsenal contra Dady Brieva. Y esto se debe a que sus polémicas declaraciones siempre tuvieron que ver con algún comentario o pensamiento sobre la política del país o los gobernantes del mismo. Si bien hasta el momento no hubo un cara a cara entre ambas celebridades, las críticas nunca faltan.

Pero eso no es todo, además revelaron que la wedding planner será Claudia Villafañe y la celebración tendrá lugar en el edificio en el que vive la pareja. Sin embargo, el filoso periodista no se la dejó pasar fácilmente y apuntó sin filtro contra el humorista: “No me importa nada, lo que haga ese impresentable no me importa. No me gusta nada”.

Cabe destacar que, si bien el artista es muy bien conocido por su fuerte postura política, durante una entrevista radial se mostró totalmente disconforme con la gestión de Alberto Fernández y lamentó la crisis internar en el Frente de Todos: “Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo”, fue una de las frases que resonó en cada rincón de Argentina.

dady brieva.jpg

Dady Brieva reveló el abuso que sufrió de su papá policía

Dady Brieva estuvo como invitado al ciclo Moria es Moria, El Nueve, y habló del abuso de poder que sufrió de su padre policía cuando era niño.

"La falta de respeto y abuso de poder, esas cosas siempre me hincharon mucho las pelotas", reconoció el actor en charla con Moria Casán.

"¿Has sufrido abuso de poder?", le consultó la conductora. A lo que Brieva confirmó: "Sí claro, mi papá era policía".

"Mi padre era milico también y cero abuso de poder. Era un tipo muy bohemio, de la banda del ejército, tocaba el saxo", le explicó Moria al actor.

"¿Te cagaba a golpes?", indagó sin rodeos Moria. Y el ex Midachi de 64 años expresó: "Obvio. En donde encontraba, donde quedaba el aire (los golpes). Era muy normal en la época eso".