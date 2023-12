Adabel Guerrero y Gisela Bernal, en un festejo muy hot

DSC_8221.jpg

Desde su creación, ha redefinido la experiencia sensorial, ofreciendo diseños elegantes y tecnología vanguardista que elevan los momentos íntimos a un nivel superior.

Felices de haber celebrado ese hito junto a invitados especiales en gran evento exclusivo donde Gisela Bernal y Adabel Guerrero fueron la cara del evento.

Divas Play: el fuerte video de Adabel Guerrero con dos hombres

Adabel Guerrero se muestra cada vez más hot en las redes. La reconocida bailarina volvió a Sex en Gorriti Art Center, el espectacular show dirigido por José María Muscari y además redobló su apuesta en el mundo erotico al sumarse a la plataforma para adultos Divas Play.

Luego de ser madre y con el correr de los años la artista se anima a mostrar su cuerpo a través de fotos sensuales que solo el público mayor de 18 años puede ver a través de una suscripción en su perfil de Divas.

“Hace algunos meses volví a encontrarme con mi lado más sexual y potencie mi deseo, lo prohibido, por eso me sume a DIVAS PLAY. En mi perfil muestro y juego mucho con todo lo que en las redes sociales tradicionales no se puede subir. Es un lugar donde me siento cómoda y género contenido muy hot para mis seguidores y vean mucho más de lo que ya conocen”, señaló Adabel.

Y tras las primeras fotos que se filtraron hace unos días, ahora se dio a conocer un video de alto voltaje de Adabel Guerrero junto a dos hombres.

"¿Te gustaría ver la nueva producción "fetiches"?", preguntó la bailarina en sus redes como adelanto del fuerte video que hizo esta semana con dos integrantes de Sex, Fernando Goncalves Lema y Juan Manuel Palao.