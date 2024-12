Adrián Suar enfrentó las duras críticas a Toto Kirzner por el escandaloso pesebre viviente

"A veces cuando haces ese tipo de programas en vivo y lo haces desde el humor porque yo lo entendí pero también Toto levantó el guante y automáticamente pidió perdón", explicó el actor y productor.

Embed

Y argumentó sobre la actuación de Toto Kirzner que despertó tantas críticas: "El que conoce a Tomás sabe que es una persona divina, extraordinaria, educada, pero en el lenguaje que tienen en ese tipo de programas a veces vas al fleje".

"Todos los programas que tienen actualidad con humor a veces mordes banquina y a veces estás de este lado. Es un chico grande mi hijo y se defiende solo, no es más Totito, es Toto", fundamentó Adrián Suar.

Y contó qué fuerte consejo le dio al momento de hacer humor: "Yo le dije: 'nunca se renuncia al humor aunque pagues consecuencias. Un chiste, aunque después tengas que pedir perdón, a fondo'".

PECEBRE OLGA

El duro descargo de Araceli González tras las críticas a Toto Kirzner por un polémico sketch

En los últimos días Toto Kirzner fue duramente criticado por realizar en su programa de streaming un polémico sketch parodiando el pecebre navideño.

Tras la ola de criticas, su madre, Araceli González, alzó su voz en las redes sociales y compartió un duro descargo para quienes criticaron a su hijo de forma despiadada.

"No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias. No hay que pedir disculpas cuando pertenecemos a una manada que debe también responder. Ser hijo de! Es una bendición porque amarlo es poco!", comenzó diciendo en un posteo.

Si bien no hizo mención puntualmente de su hijo, continuó: "Uf Dios que poca piedad a la hora de pegar! Eh leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos. Tiras mierda y recibirás mierda! Eso sábelo! Si hablamos de Dios cualquier sea la religión siempre es justo!".

"Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño que sabemos que hizo cada uno! Defienden lo indefendible! Visibilizan lo que menos construye a la gente! Y cagan a trompadas a los jóvenes! Sr o Sra. grande que no tenes piedad! Yo te conozco! Y estamos cerca. Sábelo!", expresó.

Por otro lado, resaltó: "Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también! Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras y generando odio compartido por personas que solo se dedican a eso dañar! Sres y Sras que comunican ayudemos a través de su sitio a cuidar, apagar y proteger a las personas!".

"Con el solo hecho de figurar entran en lugares que no son suyos! Ojo! La gente está rota! Y ustedes cooperan al odio a diario! Ellos !UN EQUIPO! No uno solo! Gracias", finalizó indignada porque las criticas se enfocaron principalmente en su hijo a pesar de haber más personas involucradas.