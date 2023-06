Afirman que una famosa periodista fue amante de Jorge Rial cuando estaba casado con Silvia D'Auro

Entrevistada por el cronista del ciclo de las noches de América TV, Tauro se refirió al matrimonio de Jorge Rial y Silvia D'Auro asegurando que desconocía muchas intimidades de la pareja, pero contó el escandaloso encuentro de Jorge, Silvia y la tercera en discordia.

Marcela Tauro reveló detalles desconocidos de Silvia dauro, ex de jorge rial - captura LAM .jpg

"Una vez en una fiesta de (Daniel) Hadad, de Radio 10, estábamos con Baby Etchecopar y Coco Sily, ellos ya estaban separados y ella vino y me dijo 'vení que quiero contarte un par de cosas que no son así, no soy la mala de la película' y yo le dije 'prefiero que no me cuentes nada porque yo no estoy en el medio'", comenzó recordando.

Y si bien aseguró que Rial ya estaba con Loly Antoniale, D'Auro protagonizó un incómodo momento cuando vio pasar una mujer "que ahora es del medio" y se le abalanzó para decirle de todo.

"En ese momento yo no entendía por qué se odiaban tanto. La otra mujer estaba con una copa de vino dando vueltas, provocando, y Silvia me dijo '¿vos sabés lo que me hacía esta mujer? Me mandaba fotos íntimas con... (Jorge)'. Y se fue a seguirla...", concluyó la histórica periodista dando a entender que hubo una escandalosa pelea.

El sugestivo mensaje de Silvia D'Auro tras las polémicas declaraciones de Morena Rial

Este martes en A la tarde (América TV) mostraron el sugestivo mensaje que publicó Silvia D' Auro en sus estados de WhatsApp. La ex pareja de Jorge Rial eligió una frase contundente para compartir con sus allegados tras las polémicas declaraciones de Morena Rial.

"La verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjalo suelto; se defenderá sola", expresó la empresaria, citando al filósofo y escritor Agustín de Hipona. Después de unos minutos, D' Auro bloqueó a la producción del programa de Karina Mazzocco para ocultar su posteo.

Morena Rial Silvia D'auro.jpg

En A la tarde, Morena lanzó fuertes dichos contra su madre adoptiva. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", afirmó.

Además, la joven aseguró que D' Auro las usó para mantener el vínculo con el periodista. “Yo creo que ella (Silvia) quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso", remarcó.

Tras la visita de Morena a A la tarde, en LAM, Yanina Latorre deslizó que la empresaria se mudó a Punta del Este, Uruguay, donde vive tranquila y alejada de los escándalos y las dos chicas que adoptó junto al conductor.