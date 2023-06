Los tremendos audios de Jorge Rial, que explican el origen de la guerra con Morena: "¡Lo único que quieren es tu plata!"

De hecho, hace unos años se filtraron unos audios de Jorge Rial a Morena. En esas grabaciones queda en evidencia que él siempre se opuso al noviazgo de su hija con el muchacho cordobés.

"Ese pibe es chorro, afana tarjetas de crédito, anda con armas y tiene un montón de plata arriba de la cama. ¿Vos querés que mañana vaya a la Justicia? ¡Yo no tengo ningún problema!", le dice el periodista en uno de esos audios.

"Yo estoy muy preocupado por vos... no puedo seguir permitiendo que vos estés... estuviste intentando interferir por el padre de este pibe, que está detenido por estafador", exclama en otra grabación.

En otra parte, Rial le dice que el papá de su hijo la quiere solo por interés: "No me gusta la gente con la que andas. Lo único que quieren es tu plata. Si el lunes no venís a hablar conmigo, yo te corto la tarjeta y te saco del departamento".

"Vas a esa provincia de mierda, con gente de mierda... Voy para allá, ¡voy a cagar a piñas con tu novio!", dice el periodista en un tercer audio.

El sugestivo mensaje de Silvia D'Auro tras las polémicas declaraciones de Morena Rial

Este martes en A la tarde (América TV) mostraron el sugestivo mensaje que publicó Silvia D' Auro en sus estados de WhatsApp. La ex pareja de Jorge Rial eligió una frase contundente para compartir con sus allegados tras las polémicas declaraciones de Morena Rial.

"La verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjalo suelto; se defenderá sola", expresó la empresaria, citando al filósofo y escritor Agustín de Hipona. Después de unos minutos, D' Auro bloqueó a la producción del programa de Karina Mazzocco para ocultar su posteo.

En A la tarde, Morena lanzó fuertes dichos contra su madre adoptiva. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", afirmó.

Además, la joven aseguró que D' Auro las usó para mantener el vínculo con el periodista. “Yo creo que ella (Silvia) quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso", remarcó.

Tras la visita de Morena a A la tarde, en LAM, Yanina Latorre deslizó que la empresaria se mudó a Punta del Este, Uruguay, donde vive tranquila y alejada de los escándalos y las dos chicas que adoptó junto al conductor.