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Agustín Bernasconi se sinceró antes del estreno de su nueva serie: "Cuando uno está enamorado, hace locuras"

En una charla exclusiva con PrimiciasYa.com, el actor habló del estreno de “Mírame así, el camino de Noa”, contó cómo superaron la barrera del idioma con su compañera y destacó la conexión que encontró con su personaje.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 10 oct 2026, 10:17
Agustín Bernasconi se sinceró antes del estreno de su nueva serie: Cuando uno está enamorado, hace locuras
Agustín Bernasconi se sinceró antes del estreno de su nueva serie: "Cuando uno está enamorado, hace locuras"
Agustín Bernasconi se sinceró antes del estreno de su nueva serie: Cuando uno está enamorado, hace locuras
Agustín Bernasconi se sinceró antes del estreno de su nueva serie: "Cuando uno está enamorado, hace locuras"

En la previa del estreno de Mírame así, el camino de Noa, Agustín Bernasconi conversó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre la serie que protagoniza junto a Noa Kirel. Durante la charla, también dejó una reflexión sobre el amor que se convirtió en una de sus declaraciones más destacadas.

“Cuando uno está enamorado, hace locuras”, expresó el actor, al hablar de lo que una persona puede llegar a hacer movilizada por sus sentimientos.

Bernasconi también se mostró abierto a la posibilidad de que las personas cambien. “Puede ser, creo que las personas cambian. No te diría un no rotundo, puede ser”, manifestó en otro momento de la entrevista.

Sobre cómo atraviesa su presente, el cantante y actor aseguró que está tranquilo y que busca disfrutar de esta etapa, acompañada por nuevos desafíos profesionales.

“Yo estoy tranquilo y es medio contradictorio, pero es lo que me pasa. Estoy disfrutándolo, siendo consciente también de todo lo que me está pasando, de todo lo que está pasando con estos proyectos y de lo que viene por delante”, explicó.

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El desafío de Agustín Bernasconi al trabajar con Noa Kirel

Respecto de las grabaciones, Agustín reconoció que la barrera del idioma le generó nervios al comienzo, cuando su compañera todavía estaba aprendiendo español.

“Creo que estaba un poco nervioso, más que nada porque no estaba terminando de hablar español y no era tan simple el hecho de comunicarse”, contó.

Sin embargo, destacó que la dedicación de Noa permitió que esa dificultad se fuera superando: “Por suerte me tocó una compañera increíble que desde el primer momento se puso full a trabajar para aprender español”.

El actor aseguró que el progreso de la artista durante las jornadas de trabajo fue algo que lo impactó. “La verdad, me sorprendió”, resumió.

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La conexión con su personaje y el estreno por América TV

Otro de los aspectos que lo acercaron al proyecto fue la relación de su personaje con la música, una herramienta que utiliza para expresar lo que siente.

“Él puede mostrar sus sentimientos y lo que le pasa a través de las canciones, a través de las melodías. Es algo que me conectó mucho porque evidentemente tiene algo muy similar conmigo”, señaló.

Además, Bernasconi destacó que la serie presenta distintos vínculos y situaciones con los que el público puede identificarse, más allá de la historia central.

“No es solo la historia de los protagonistas, sino que hay muchas historias dentro de la serie. Creo que hay un montón de factores que pueden captar a la gente”, sostuvo.

Para cerrar, invitó a los espectadores a acompañar el estreno de Mírame así, el camino de Noa, este sábado 10 de octubre a las 19 por América TV.

     

 

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