La hija de Nicole Neumann se separó de su novio y se conocieron los detalles más tristes: "Me puse a llorar y..."

“Ali me odió. Fue su primer noviecito y le duró re poquito. Ella no estaba mal, pero cuando me vino a decir que ya no estaba más con él, me puse a llorar”, contó Nicole, al reconstruir aquel momento que terminó generando una situación tan inesperada como divertida entre ambas.

Según relató, Allegra no comprendía por qué su mamá estaba tan angustiada por una separación que ella misma parecía haber atravesado sin mayores dificultades. Para la adolescente, lo más llamativo era que Nicole estuviera preocupada por el bienestar de su exnovio en lugar de acompañarla a ella en ese momento.

Frente a la sorpresa de su hija, la modelo intentó explicarle los motivos de su reacción y dejó en claro que su tristeza estaba relacionada con el afecto que había desarrollado por el chico. “Y le dije ‘ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito’”, recordó.

Sin embargo, sus palabras no lograron convencer a Allegra, que le hizo un planteo sin filtro para saber de qué lado estaba su mamá en medio de la separación. “Me dijo ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’”, reveló la conductora.

Como si eso fuera poco, Nicole Neumann también recordó un gesto del adolescente que había contribuido a que le tomara cariño. “Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz, como que... Y Ali me decía ‘pero mamá, ¿me estás jodiendo?’”, contó.

De esta manera, la modelo compartió una divertida anécdota familiar que dejó al descubierto cuánto puede involucrarse con los primeros amores de sus hijas. Mientras Allegra Cubero buscaba superar una relación breve, su mamá parecía tener sus propios motivos para lamentar el final del romance.

Cuál es el inesperado y preocupante conflicto que enfrenta Nicole Neumann

Asimismo, por estas horas Nicole Neumann también quedó en medio de un tenso conflicto con un vecino de su chacra en Los Cardales. La modelo, que convive con numerosos animales y defiende activamente sus derechos, reveló que el hombre estaría harto de que algunos ingresen a su propiedad y aseguró que la situación llegó a un límite preocupante.

En el campo, Nicole tiene perros, gatos, corderos, gallinas, caballos y conejos, entre otras especies. Sin embargo, la convivencia con uno de los vecinos se habría vuelto cada vez más complicada. En diálogo con un cronista de Desayuno Americano, contó que los reclamos vienen de hace tiempo. “Ya vienen hace rato, que los conejos, que los corderitos…”, explicó.

Molesta por la situación, la modelo defendió las características de su terreno y cuestionó las quejas. “Estamos hablando de 30 mil metros, no es en mi patio. Es como mudarte frente al mar y que te molesten las gaviotas”, lanzó. Además, adelantó que colocará más alambrados para evitar que sus animales salgan del predio.

Pero lo más delicado llegó cuando contó que el hombre habría amenazado a sus caseros con matar a los animales. “Todavía quiero creer en las almas buenas que no podrían hacerle daño a un animal, por ahí peco de naif”, expresó.

Horas antes, también había expuesto el episodio en sus redes sociales con una frase contundente: “Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado”.

Furiosa, Nicole cuestionó que alguien elija vivir en el campo y después se moleste por la presencia de animales. Mientras tanto, aseguró que cuenta con cámaras de seguridad y que reforzará los límites de su propiedad para protegerlos.