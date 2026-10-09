La noche de pasión de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara: "Brindaron por..."

"Mauro Icardi y la China Suárez celebraron el divorcio de Wanda Nara el jueves en Tequila", contó. La periodista también dio detalles del horario en el que la pareja habría llegado al lugar y de cuánto duró la salida. " Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am", sumó Vecchio.

Más allá de la resolución que puso fin al matrimonio, los conflictos familiares no cesan. De acuerdo con la información que compartió Naiara , la Justicia rechazó la solicitud del futbolista para viajar con sus hijas, Francesca e Isabella, a México y Estados Unidos a mediados de octubre.

A las diferencias por la organización de los viajes y el vínculo con las menores se suma la disputa económica. Según trascendió, Icardi mantendría una deuda por las cuotas alimentarias desde abril y habría argumentado que actualmente no dispone de liquidez ni de un empleo activo para afrontar esos compromisos. A esa situación se agregarían obligaciones fiscales pendientes: “Debe al Fisco francés y turco”.

En paralelo, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, explicó los motivos detrás del pedido de restitución internacional. Según su postura, Icardi tendría la intención de regresar de manera definitiva a Turquía una vez que finalicen los trámites que todavía tiene pendientes. De esta manera, pese al divorcio formalizado en Italia, las cuestiones vinculadas con sus hijas y sus obligaciones económicas siguen sumando capítulos a la disputa.

Cómo festejó la China Suárez en redes sociales

La confirmación del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara no pasó inadvertida para la China Suárez, quien compartió una publicación en sus redes sociales que despertó comentarios y abrió nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja.

El tema fue abordado en DDM (América TV), donde analizaron el posteo de la actriz y el mensaje que eligió para acompañar las imágenes. Guido Zaffora fue quien puso el foco en la reacción de la artista y reveló el detalle que llamó la atención. "Reaccionó sangrejaponesa", contó el panelista, en alusión al usuario que utiliza la China en sus redes.

A continuación, el periodista describió el contenido de la publicación y remarcó la frase que aparecía sobre el video. "El posteo de sangre japonesa en las redes sociales, ella baila, y arriba de todo, dice: 'Hoy es un gran día', con un corazón", agregó.

En el programa relacionaron el mensaje con los proyectos que la actriz y el futbolista tendrían a futuro, especialmente la posibilidad de formalizar su relación. Zaffora planteó esa interpretación al explicar el motivo detrás del festejo. " ¿Y por qué? Porque se puede casar con Mauro Icardi, que es el plan de la pareja", cerró.