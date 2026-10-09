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La noche de pasión de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara: "Brindaron por..."

Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron un festejo especial tras hacerse efectivo el divorcio del futbolista con Wanda Nara.

9 oct 2026, 19:06
La noche de pasión de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara: Brindaron por...

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Después de cuatro años de enfrentamientos y una separación atravesada por múltiples escándalos, Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron oficialmente divorciados. El Tribunal de Milán resolvió disolver el matrimonio y puso fin al vínculo legal entre la conductora y el futbolista, aunque todavía quedan cuestiones patrimoniales por resolver en la Justicia europea.

La sentencia también representó un revés para algunos de los reclamos económicos que había presentado la mediática. Según trascendió, la Justicia italiana rechazó el pedido de una cuota mensual de 250 mil euros y la compensación económica posterior al divorcio, al considerar que Wanda cuenta con ingresos propios. De todos modos, la disputa por los bienes que compartieron durante el matrimonio continúa abierta.

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La noticia tuvo repercusiones inmediatas en las redes sociales, donde ambos dejaron en claro que viven el desenlace de maneras diferentes. Icardi celebró públicamente la resolución judicial, mientras que Wanda también expresó su alivio por haber cerrado esta etapa y se permitió disfrutar de una noche de lujo.

Pero la celebración del delantero habría continuado durante la madrugada del viernes y con una compañía muy especial: la China Suárez. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el futbolista y la actriz eligieron Tequila, uno de los boliches más exclusivos de Buenos Aires, para festejar el divorcio.

"Mauro Icardi y la China Suárez celebraron el divorcio de Wanda Nara el jueves en Tequila", contó. La periodista también dio detalles del horario en el que la pareja habría llegado al lugar y de cuánto duró la salida. " Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am", sumó Vecchio.

Más allá de la resolución que puso fin al matrimonio, los conflictos familiares no cesan. De acuerdo con la información que compartió Naiara , la Justicia rechazó la solicitud del futbolista para viajar con sus hijas, Francesca e Isabella, a México y Estados Unidos a mediados de octubre.

A las diferencias por la organización de los viajes y el vínculo con las menores se suma la disputa económica. Según trascendió, Icardi mantendría una deuda por las cuotas alimentarias desde abril y habría argumentado que actualmente no dispone de liquidez ni de un empleo activo para afrontar esos compromisos. A esa situación se agregarían obligaciones fiscales pendientes: “Debe al Fisco francés y turco”.

En paralelo, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, explicó los motivos detrás del pedido de restitución internacional. Según su postura, Icardi tendría la intención de regresar de manera definitiva a Turquía una vez que finalicen los trámites que todavía tiene pendientes. De esta manera, pese al divorcio formalizado en Italia, las cuestiones vinculadas con sus hijas y sus obligaciones económicas siguen sumando capítulos a la disputa.

Cómo festejó la China Suárez en redes sociales

La confirmación del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara no pasó inadvertida para la China Suárez, quien compartió una publicación en sus redes sociales que despertó comentarios y abrió nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja.

El tema fue abordado en DDM (América TV), donde analizaron el posteo de la actriz y el mensaje que eligió para acompañar las imágenes. Guido Zaffora fue quien puso el foco en la reacción de la artista y reveló el detalle que llamó la atención. "Reaccionó sangrejaponesa", contó el panelista, en alusión al usuario que utiliza la China en sus redes.

A continuación, el periodista describió el contenido de la publicación y remarcó la frase que aparecía sobre el video. "El posteo de sangre japonesa en las redes sociales, ella baila, y arriba de todo, dice: 'Hoy es un gran día', con un corazón", agregó.

En el programa relacionaron el mensaje con los proyectos que la actriz y el futbolista tendrían a futuro, especialmente la posibilidad de formalizar su relación. Zaffora planteó esa interpretación al explicar el motivo detrás del festejo. " ¿Y por qué? Porque se puede casar con Mauro Icardi, que es el plan de la pareja", cerró.

     

 

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