La firme postura de Edith Hermida sobre el futuro incierto de Tamara Pettinato en Bendita

A los pocos minutos, Beto reveló que recibió un mensaje de Tamara, que decía: "No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes".

En una nota con PrimiciasYa, la panelista remarcó: "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días. Ellos sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié y volveré cuando ellos me digan".

La noticia genera enorme repercusión en la farándula y entre los integrantes de Bendita.

En diálogo con PrimiciasYa, Edith Hermida fue tajante al ser consultada por la situación de Tamara en el programa. "No voy a decir nada", aseguró y remarcó que no tienen intenciones de meterse en la polémica que se desató.

La cuestionable actitud de Tamara Pettinato con su mejor amiga

En las últimas horas, Tamara Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la aparición de un nuevo video en el despacho presidencial de la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández.

Este lunes en DDM (América TV) debatieron sobre las repercusiones que generaron las imágenes. En el programa de Mariana Fabbiani quisieron saber la opinión de Cayetina, que es amiga de la panelista.

Sin embargo, la columnista no quiso hacer declaraciones y se limitó a decir que le manifestó en primado a su amiga qué es lo que pensaba de la situación: "No soy su vocera y todo lo que pienso se lo he dicho a ella. No hablo todo el tiempo".

Pepe Ochoa expuso un dato no venir de la relación entre Cayetina y Tamara. "Yo voy a dar fe que a Cayetina no le responde el teléfono", señaló.

La panelista de DDM reiteró que no va a referirse al escándalo en los medios. "Lo que yo opiné y opino lo he hablado con ella", sentenció.