Alejandra Maglietti se metió en la interminable guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Bendita Captura Maglietti Nicole Viciconte.jpg Desde Bendita (El Nueve), Alejandra Maglietti apuntó dura contra Mica Viciconte y tomó posición a favor de Nicole Neumann.

Allí, fue la modelo chaqueña Alejandra Maglietti quien no dudó en tomar posición a favor de su colega Nicole Neumann y cuestionar sin filtro a la ex Combate, Mica Viciconte por su forma de proceder haciendo una suerte de escrache público sobre la cuestión. "¿Por qué todo público? Nicole nunca va a desaparecer de la vida de ellos porque es la mamá de las hijas de Cubero. Se la va a tener que bancar siempre. Tratá de tener una buena relación, por lo menos. Innecesario", disparó firme.

Y luego agregó sobre la actitud de Viciconte de hacer público su enojo con la ex de su actual pareja: "Le mandás un WhatsApp o un mensaje por medio del abogado si no tenés forma de comunicarte".

Nicole Neumann dio positivo en coronavirus y está aislada

Nicole Neumann dio positivo en coronavirus y deberá hacer reposo unos días. En una historia en Instagram, la modelo contó que se realizó un test y está con COVID.

Tuve un contacto estrecho, así que ayer me hisopé. No tuve ningún síntoma, pero di positivo", precisó la jurado de Los 8 escalones del millón.

nicole neumann 3.jpg Nicole Neumann anunció desde sus redes que nuevamente se contagió de Covid-19.

Nicole recordó que ella ya transitó por la enfermedad el año pasado. "Estoy en mi casa, aislada. Hay una nueva ola. Lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando el COVID. Yo ya lo había tenido hace un año y medio", añadió.

Por último, la modelo explicó que está inoculada y, por recomendación médica, hará reposo. "Tengo dos vacunas, me iba a poner la tercera y no llegué. Gracias a los que me preguntan cómo estoy. Todo bien, a guardarse hasta dar negativo. A seguir cuidándose", cerró.