Alejandro Fantino contó el extraño episodio que le ocurrió tras realizarse magnetoterapia

“Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia, ahora les voy a mostrar el aparatito. Me dejé una hora los magnetos en la pierna trabajando el desgarro que tengo en el talón de Aquiles y miren lo que pasó”, comenzó el conductor su video.

Y añadió sobre lo extraño que le ocurrió: “Este es el aparato, ahí están los magnetos, y me hice una hora de magnetoterapia. Miren lo que pasó. No lo puedo creer. Empecé a caminar por la casa, por todos lados, tranquilo, y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna".

“¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. ¡Mirá! Camino y están pegados, ahí se salió una. Tratamiento de magnetoterapia y mirá como quede, ¡Soy Magneto!”, cerró sorprendido Alejandro Fantino.



Alejandro Fantino recordó un momento clave en su vida: "Conocí a mi hijo cuando tenía 11 años"

Hace unas semanas, el conductor Alejandro Fantino estuvo en LAM, América TV, y recordó un momento bisagra en su vida: cuando se enteró que tenía un hijo en Córdoba.

"Cuando apareció Sandra, la mamá, yo estaba haciendo Mar de Fondo. Estaba saliendo, vino ella, con Nahuel, y me dijo 'es tu hijo'", rememoró el animador sobre el día que vio por primera vez al pequeño.

Fantino destacó que, al poco tiempo, sintió un vínculo muy especial con el niño: "Él tenía 11 años. Y siento que conectamos desde el corazón. En ese momento, ellos eran miembros del Movimiento de los Santos de los Últimos Días y el primer contacto que tuvimos fue en una iglesia en Ezeiza", detalló.

El conductor mencionó que notó un aspecto, en el cual se sintió sumamente identificado con Nahuel: "Hay una cosa maravillosa. Fuimos a pasear por Ezeiza. Nos sentamos en un cordón... y mirá la frase con la que rompió el hielo. Habían dos horneros saltando. Pasaban los aviones y los horneros seguían saltando. Y me dice: '¿Todos los pájaros son sordos acá?'. Eso me pareció de una profundidad enorme. Ahí dije: 'Es mi hijo'".

Por último, Fantino reveló cómo es el presente de su hijo: "Tiene 30 años, está en pareja y vive en Córdoba", cerró.