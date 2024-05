Alerta en Cuestión de Peso: un participante se descompensó y tuvo que ser atendido de urgencia

Embed

“Empezó a sentirse mal, a que se caía, perdía la mirada. Así que tuvimos que llamar al SAME. Gracias al SAME que se presentó. Estábamos todo el equipo. Y tuvo un pico hipertensivo. Él es hipertenso, está diagnosticado, está medicado con eso. Y hubo un problema ahí. Una desatención, no tomó la medicación en el momento que tenía que tomarla”, continuó.

Mario remarcó la importancia de respectar los tratamientos farmacológicos. “Ah, no había tomado la medicación. Digo, para que vayamos tomando nota, ¿no? Cuáles son las consecuencias cuando no hacemos aquello que sí de manera estricta tenemos que hacer, ¿no?”, comentó el conductor.

Rating: cuánto midió el regreso de Cuestión de Peso en la pantalla del Trece

El lunes 6 de mayo estrenó la nueva temporada de Cuestión de Peso en la pantalla del Trece, con los mismos especialistas de siempre pero con nuevos participantes y la conducción de Mario Massaccesi.

A las 14:45 arrancó el primer programa y el conductor dijo eufórico: "Buenas tarde cómo andan... Vuelve la emoción a la televisión argentina. Vuelve Cuestión de Peso ¡Aquí estamos!", comenzó diciendo.

También aseguró que será la misma versión de Cuestión de Peso, con el mismo objetivo. Aunque la gran novedad de este año es que cuentan con tribuna en vivo y presentó al panel de expertos encabezado por el doctor Alberto Cormillot.

En materia de rating, el ciclo logró un muy buen promedio final de 5.3 puntos, mejorando la tarde del canal que comanda Adrián Suar. Si bien perdió con Cortá por Lozano que en Telefe hizo 8.8 puntos, el programa del canal del solcito obtuvo una cifra que hace tiempo no tenía El Trece con los diferentes programas que estrenó en esa franja.

Embed

El rating del resto de los programas

Gran Hermano 2023 (Telefe), con la conducción de Santiago del Moro, se quedó con la cima de los programas más vistos del día al llegar a los 19.5 puntos de rating.

En El Trece, lo mejor pasó por Los 8 escalones que logró 7.8 puntos. El Nueve tuvo su mayor audiencia gracias a Bendita con 4.5 puntos.

Por el lado de América TV, LAM fue lo mejor con 3.9 puntos de rating y le siguió Intrusos con 2.2 puntos.

En la TV Pública se destacó Cocineros argentinos con 0.6. En Net TV, Gossip con 0.7 y en Bravo TV, Avenida Brasil hizo 0.5.