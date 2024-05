Camila, la hermana de Thiago Medina, entró a Cuestión de Peso y contó su dura historia: "Tengo miedo"

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, reveló la joven.

Camila Cuestión de Peso

Luego contó que su sobrepeso comenzó con la muerte de su madre, que la llevó a comer en exceso por episodios de angustia. "Caí en una depresión", admitió.

“Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. Me he convertido en una gordita linda porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la dejaría, la voy a aceptar", concluyó.

La hermana de Thiago Medina cruzó los límites, publicó un video escatológico y dejó en shock a todos

Camila Deniz, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, generó un enrome revuelo entre sus seguidores luego de compartir un tremendo video escatológico en sus perfil en TikTok.

La joven se filmó mientras estaba sentada en el inodoro. En la grabación se la puede ver con el celular apuntando al espejo, donde se ve la observa reflejada.

"Hasta linda soy caga... Hermosa. ¡Que potra! Más linda que yo, no hay", dice la hermana de Thiago Medina en el video, que fue cuestionado por muchos usuarios y luego decidió borrar.

"Lo que te perdiste, bebecito, lo que te perdiste. Mirá, una dulzura cagan...", se escucha que repite Camila en los últimos minutos de la grabación. Al parecer, la filmación tenía a un ex de la joven como destinatario.