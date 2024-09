Alerta en Gran Hermano Chile por una prueba que dejó a un participante al borde de la muerte

Los participantes comenzaron la actividad, pero uno de ellos empezó a sentir que le faltaba el aire. El muchacho decidió continuar hasta que en un momento no pudo más y rogó por ayuda.

Quienes estaban en el interior de la casa, y no eran parte del desafío, corrieron a socorrer a su compañero.

La situación fue tan dramática que las cámaras dejaron de mostrar lo que ocurría en el reality, el vivo siguió con la conductora, que anunció al ganador de la prueba y siguió sin inmutarse por saber cómo estaba el jugador que se quedó sin aire.

Los fans del programa se quejaron porque la trasmisión del canal 24 horas tardó en volver ya que los participantes no dejaban de hablar de lo dramático que fue todo y la inacción de la producción.

Insultos, gritos y una feroz discusión por comida podrida derivó en una salida en Gran Hermano Chile

Un momento de enorme tensión se vivió entre tres participantes de Gran Hermano Chile por un plato de comida podrida.

Todo comenzó cuando Manuel Napoli encontró un plato con comida en estado de putrefacción en la habitación. Enseguida, el muchacho reaccionó indignado y levantó el plato para quejarse en el confesionario.

¿Quién había dejado eso ahí? Angélica Sepúlveda, que escuchó la reacción de Napoli y fue corriendo a detenerlo.

En medio de la discusión, Chama -asqueada por los hongos en el plato- se cruzó con Sepúlveda porque notó que se derramaba un jugo extraño en su cama.

“No te manché, cayó acá, ridícula”, fue la respuesta de Sepúlveda. "¡No me grites!", le dijo Chama. "Yo te grito cuando quiero”, le contestó su compañera.

En un momento, Chama empezó a tirar perfume y Sepúlveda se quejó porque dijo que le entró una gota en le ojo.

Ante el altercado, Gran Hermano intervino y decidió sancionar a los tres participantes con una nominación directa. Además, se les retiró la posibilidad de ser salvados por el líder de la semana, reduciendo sus opciones para evitar la eliminación.

Como consecuencia de esta decisión, Chama optó por abandonar la casa sin despedirse de sus compañeros. “Me parece muy injusto que me pongan una sanción cuando no hice nada. Me retiro de la competencia”, manifestó en el confesionario.