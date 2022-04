Alex Caniggia destrozó a su papá Claudio Paul Caniggia

“Mis viejos se iban a separar y mi viejo estaba con un gato. Desde ahí le hice la cruz. Estamos peleados a muerte”, se sinceró Alex.

“Qué cagada, bro. ¿Nunca le hablaste más?”, le consultó su compañero. A lo que él respondió: “No, ni él me habló a mí, él tampoco me habla. Él cara de verga, que la chupe”.

Embed

Y aclaró además que su hermana Charlotte Caniggia no le gusta el clima de pelea en la familia: “No le gusta pelear, ni decir nada, pero tampoco le gusta que estemos peleados”.

“Tenés que hablar, la vida es muy corta para estar enojado, amigo”, le aconsejó su compañero de programa. Y él contestó: “Sí, lo sé, pero el cara de verga tampoco me habla a mí. Es un rencor mutuo”.

Y destacó la gran relación que tiene con su madre, Mariana Nannis: “Sí, con mi vieja a muerte. Está sacada”.

alex caniggia 1.jpg

Alex Caniggia habló de Diego Maradona: habanos y whisky

Alex Caniggia recordó en el programa El hotel de los famosos, El Trece, una anécdota con Diego Maradona cuando era chico, dada la amistad que unía a su papá, Claudio Paul Caniggia, con el astro del fútbol.

El Pato Galván le preguntó primero al Chanchi Estévez si se había cruzado en algún momento con el padre de Alex y con Diego Maradona. Y ahí el mediático fue consultado: “¿Y vos Alex, te acordas la primera vez que te cruzaste al Diego?”.

Embed

“Sí, un montón de veces”, dijo Alex. “Pero la primera, contame una de chiquito”, le pidió el Pato. “Ah, hubo una vez, me dice, la primera vez que lo vi, era chiquito y todos le pedían foto. Estábamos en la habitación, en Londres, Penthouse, arriba de todo, en el Four Seasons de Londres”, arrancó su recuerdo.

“Me dice pibito, ¿nos sacamos una foto?”, y le dije: “no, yo no quiero ninguna foto” y mi viejo se reía", contó Alex Caniggia. “Siempre me decía el gordo, eh, quédate a hacerme compañía pibe, no te vas a ir a dormir. Porque Diego no se quería ir a dormir y todos se querían ir a dormir”, continuó.

Y cerró entre risas: “Y le decían mirá Diego, son las cinco de la mañana, y me decía Diego, che, dale, te quedás conmigo? Y mi viejo me miraba como ¿te querés quedar con el Diego? Y le dije ‘sí, ya fue’, y me quedaba con el Diego. Me daba habanos, whisky”.