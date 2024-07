Se desató una guerra feroz entre Hernán Ontivero y Alfa de Gran Hermano: "No lo quiere nadie"

"Me llegaron un par de mensajes y vi el short del programa de Gastón Trezeguet, Se Picó, y Don Alfa, el viejito, me dio con un caño. Esta mañana me entró un mensaje de él por un video mío, viejo, que yo le decía 'sándwich mordido' porque no lo quiere nadie, y se re enojo, se alteró para la bosta", comenzó diciendo Hernán.

"Me dio con un caño, que por qué le tengo que decir así, que por eso me sacaron primero, que me busque otra butaca más en Retiro, cagándose de risa por el embrollo que yo había tenido", siguió.

Lejos de achicarse, Hernán volvió a disparar contra Alfa. "Y no se le entendió mucho porque medio que le temblaban los dientes postizos, le entendí lo que pude. Me bloqueó pero después me embrolló en vivo... quién lo entiende a este personaje, al abuelo. Además de sándwich mordido te dicen pistola de agua, porque si no gatillás, no moja", finalizó.

Una exparticipante de Gran Hermano anunció su retiro de los medios: "Quiero otras cosas"

A días de la super final de Gran Hermano (Telefe), una exparticipante anunció, para sorpresa de muchos, que se retirará de los medios.

“Creo que cumplió su ciclo. Yo ya la trabajé bastante y ahora quiero otras cosas”, confesó Denisse González en el streaming de Telefe, All Access.

"Quiero conocer Uruguay, quiero irme de viaje, quiero volver a trabajar, quiero ver si me puedo anotar en la universidad a ver si arranco el segundo cuatrimestre", reveló la joven que está en pareja con el finalista Bautista Mascia.

Ahí, la conductora le comentó: "¿Para ser mi colega, no? Abogada". "Sí", afirmó la joven.

Cabe recordar que la semana pasada la rubia reingresó a la casa más famosa del país para casarse de manera simbólica con Bautista y ambos protagonizaron uno de los momentos más románticos del reality al expresar sus sentimientos.