Alicia Barrios habló del video de los 80 donde se venga de Pappo por intentar violarla

“Estoy viendo el video, lo tengo muy presente desde que pasó. Lo primero que te voy a decir es que ante una situación de violencia, de abuso, no volvés nunca más. La angustia, el miedo interior, no se te pasa nunca. Lo podés controlar, pero no se te pasa”, dijo en diálogo con el conductor del ciclo.

Y continuó: “La verdad que la pasé muy mal, porque era muy jovencita y muy bonita. En esa época que yo era periodista, no había mujeres tan bonitas en el periodismo”.

Luego, dio más detalles de la situación vivida junto al recordado rockero: “Cuando pasó esto yo estaba en el Luna Park cubriendo un recital y tenía ganas de hacer pis. Entonces le dije al fotógrafo 'esperame acá que yo voy al baño y vengo'. Fui al vestuario del Luna Park, que estaba lleno de espejos, cuando salí estaban Pappo y todos los músicos. Estaban todos contra mí. Fue tremendo. Eran tipos que estaban sacados, que se me venían encima mío”.

“Lo que pasa es que yo sabía cómo salir de ahí, pero la angustia me destrozaba porque estaba aterrada. Terror es poco. Entonces yo salí por un pasadizo por el que salían los boxeadores hacia afuera cuando terminaban de boxear”, agregó.

“Yo estaba en un estado de tensión y de terror tan grande que me fui a Crónica, que tenía una enfermería y quedaba cerca de ahí. Me fui a la enfermería, me tranquilizaron. En el momento que lo enfrenté a él (por Pappo) yo tenía 26 años, pero en el momento en que ocurrió el ataque, tenía 20. El día que pasó eso, después que me tranquilicé, me juré que yo me las iba a cobrar”, sostuvo.

Al ser consultada por cómo se tomó la viralización del video, aseguró que sintió alivio y felicidad: “El abuso es una cosa terrible, no te lo cura ninguna terapia. Te queda una sensación de miedo siempre. He viajado, he cubierto guerras como periodista, pero te queda una sensación interna jodida, de amenaza, que no se pierde”.

El video de Pappo confesando que casi viola a Alicia Barrios

El influencer Santi Maratea, que en los últimos días viene siendo tendencia por sus millonarias colectas, opinó en sus redes sobre el caso de la violación en grupo en Palermo y, para eso, eligió compartir un incómodo reportaje de Pappo donde confiesa haber abusado.

Se trata de una entrevista que la periodista Alicia Barrios le hizo al cantante Pappo en las medianoches de Canal 7, a mitad de los ‘80. En el reportaje, salió a la luz un acoso sufrido de parte del músico hacia la conductora.

En el reportaje, Barrios presenta al músico y le recuerda algo que ocurrió en el pasado. “Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar”, comenta. “Cuando gustes”, devuelve el rockero. “¿Alguna vez violaste a una mujer?”, pregunta ella. “Semiviolación”, dice Pappo, mientras se escuchan risas en el estudio.

Pappo, entonces, con una mirada irónica, pregunta: “¿Hoy saldrías corriendo?”. “¿Todavía tenés ganas?”, dice la periodista. “Vos sabés cómo es esto, así son las cosas”, devuelve el rockero. “¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?”, interroga ella. “Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos”, comenta el cantante y remata Barrios: “Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar”.