Alina Moine se separó de Marcelo Gallardo: el particular motivo 

"Ahora, después de muchos meses, he logrado comunicarme con gente del entorno de Alina Moine. Porque Alina me dejó de responder el teléfono, pero di con una persona que me contó detalles del estado en que está actualmente este vínculo”, indicó la panelista.

Alina Moine

Alina Moine y Marcelo Gallardo, separados

“Les voy a contar dos cosas que no sabíamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la final de la Champions en París? ¿Que se sospechaba que ella había ido? Les cuento que Alina Moine tenía reserva para ir a París para ir a ver la final de la Champions con Marcelo Gallardo. Y que había sido ella la que dio de baja esos pasajes una semana antes y decidió, como ya tenía los días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”, añadió Fernández.

“Hace un mes y medio se cansó y se terminó”, reveló Luli, explicando que la relación entre Moine y Gallardo ya no existe. “Hoy no están juntos, pero desde el club me confirmaron que sigue separado de Geraldine”, cerró la panelista.