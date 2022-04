¿Magia negra? Yanina Latorre denunció que Ana Rosenfeld le hizo un "gualicho"

"Todas las mujeres que salieron hoy en Intrusos tienen facturas ni recibos de tu parte", le recriminó Yanina a Rosenfeld. "No tienen facturas porque no pagaron", le respondió la abogada.

Este martes, en una nota con Intrusos, Yanina recordó que se dio un fuerte golpe antes de llegar al estudio de LAM y, más tarde, se resbaló y terminó en el piso mientras estaban al aire.

La panelista señaló que no le pareció casualidad todo lo que ocurrió. "Esto fue un laburo. Dos veces me caí. Alguien no quería que yo hable", afirmó la rubia.

Yanina apuntó contra Rosenfeld. "Estoy convencida que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me dijo 'ojo que esta contrata, pone brujos en dólares", sostuvo.

"¿Creés que te hizo un 'gualicho'?", le preguntó el notero de Intrusos, Alejandro Guatti. "Estoy segura. Además, me echa la culpa a mí de todo", sentenció.

Yanina remarcó que ella cree en las denuncias de las ex clientas de Rosenfeld. "Todas tienen pruebas. Ella se sienta y niega, niega, niega. Cuando el río suena tanto, es por algo", concluyó.

Denunciaron a Ana Rosenfeld por estafar a sus ex clientas

Ana Rosenfeld quedó involucrada en un escándalo. Según contaron en Intrusos, 15 mujeres denunciaron haber sido engañadas por la famosa abogada.

"Las mujeres afectadas dice que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelanto el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina", detalló Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Gabriela Centurión, ex clienta de Rosenfeld y presunta damnificada, habló en Intrusos y contó por qué decidió denunciar a la abogada.

"Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, Me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pago esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firma un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares", detalló Centurión.

Después de unos años, la ex clienta de Rosenfeld comprobó que la causa de divorcio no avanzaba y decide no seguir con ella como abogada. "Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revoco el patrocinio, me inicia la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí", explicó la presunta damnificada.

Fernanda Charquero, otra de las denunciantes, relató un episodio similar al que vivió Centurión: "Yo comienzo con la doctora Ana Rosenfeld en 2011, con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice 'bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo 'mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me responde que si yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares".

"Pasa el tiempo. Yo me tuve que mudar varias veces. Se me pierde el contrato. La llamo, le pido una copia del contrato y veo que decía que ella se iba a quedar no con el 7 sino con el 15 por ciento. Un día voy al juzgado y me encuentro que ella no había contestado una demanda que yo le había presentado a mi ex. Como nosotros no contestamos. Entonces, eso lo perdí", sentenció la presunta damnificada.