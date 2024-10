Ana Rosenfeld dio detalles sobre cómo será el divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán

“Yo entiendo que lo que está haciendo Caro, al mostrar los WhatsApps que muestra y demás, no lo hace por un tema jurídico, sino que lo hace fundamentalmente por un tema de quién es ella, la figura que representa, lo que nos da al público, con su sonrisa, con su familia y demás, y ella quiere decir 'discúlpeme, si acá hay algo turbio no salió de mi lado'”, afirmó.

También detalló: “Con la cuota alimentaria, fundamentalmente, los dos progenitores, en principio, tienen que ir de manera conjunta o compartir lo que es el pago de la misma. O, depende quién gana más, a lo mejor el juez determina un porcentaje extra para quien tiene mayores o mejores ingresos. Pero, en líneas generales, la cuota alimentaria es soportada por el papá, por dignidad”.

Luego, el Pollo Álvarez le consultó: "Con un acuerdo prenupcial, que no sabemos si lo tienen firmado o no, imagino que sí, es se dan la mano, dividen lo que hicieron juntos desde que estan casados y fin de la historia. Después corre por otra vía de la hija en común".

“Si hay convenio de separación de bienes, cada uno administra el producido de su propio trabajo. Si hay algún tipo de confusión patrimonial, en cuanto a que hay cosas que son de índole ganancial, eso correrá la suerte de lo que se llama separación o liquidación de bienes”, le respondió.

Por otro lado, la panelista Estefi Berardi le preguntó a Rosenfeld: "¿Vos creés que Moritán utilizó la figura pública de Pampita para lograr su objetivo político?".

“Yo no te podría decir que él se casó por interés o por salir de alguna manera a la política, porque no me consta, lo único que te puedo decir es que Caro de verdad estaba enamorada, de verdad sintió que iba a formar una pareja con Moritán”, sostuvo.

Por último, resaltó sobre el trámite del divorcio: “Yo creo que va a ser sencillo y confidencial. Primero que nada el divorcio hoy es exprés, sale o sale”.

Revelan el picante apodo que le pusieron a Moritán y su preocupación tras la ruptura con Pampita

Roberto García Moritán se separó de Pampita en medio de un gran revuelo mediático y también en un momento profesional complicado tras ser denunciado por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto convulsionado, se conoció cuál es el particular apodo que le pusieron a Moritán por los pasillos del GCBA donde por el momento continúa en funciones.

“En los pasillos del Gobierno de la Ciudad tiene un nombre espectacular, es un bastante habitual en la política”, comenzó Mariana Brey en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Y reveló: “Ya tiene apodo, ya no le dicen Moritán, le dicen boleto picado”. A lo que Paula Varela observó son sorpresa: "Medio mafia, en la política significa que van por él chicos".

“Cuando hablan de él ya no lo nombran con nombre y apellido, sino con este término de boleto picado", cerró Brey sobre cómo le dicen a Roberto García Moritán en su ambiente laboral.

Y amplió sobre la máxima preocupación que tiene hoy en día Moritán además de su reciente separación de Pampita: “En este momento Moritán está más preocupado y focalizado en un 95 por ciento en no quedar manchado con el tema de la política”.

“Tiene miedo del vuelto, porque sabe que si dice algo o sube algo a las redes viene ella… tiene que ser muy prudente”, precisó la panelista sobre el silencio público del funcionario en cuanto su separación de Pampita.

Y contó además que por el momento no piensa renunciar a su cargo en medio de esta difícil situación que vive salvo que sea Mauricio Macri quien lo llame y lo haga rever su postura.