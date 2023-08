Ana Rosenfeld reveló por qué Fabián Doman se enojó con ella: "Yo le avisé y..."

Y añadió: "Me mandó un mensaje su productora y me dice que estaban armando el nuevo equipo. De panelista y menos a la mañana me resulta absolutamente imposible por los horarios de Tribunales. Ir de vez en cuando convocada por un tema en particular por lo que yo sé hacer, sí".

Contó además cuando se encontró con el conductor hace poco: "Estuvimos charlando dos minutos en un evento y no sentí en ningún momento que Doman estuviera enojado conmigo".

Y luego Ana Rosenfeld terminó reconociendo: "Se enojó (Doman) porque en un cumpleaños mío invité a su ex mujer (Laura de Lillo). Con la que me veo muy seguido es con Laura, su ex. La vez que vino Fabián con su novia (Viviana Salama) sabía estaba Laura, yo le avisé, y me dijo que estaba bien".

"Doman le tendría que pedir permiso a Viviana para juntarse a tomar un café conmigo", cerró picante la abogada.

rosenfeld doman 1.jpg

Fabián Doman otra vez enamorado tras separarse de Laura de Lillo

Fabián Doman presentó de manera oficial a su nueva pareja a mediados de 2021, la abogada Viviana Salama, con una foto que los muestra juntos y disfrutando de la naturaleza.

El conductor se mostró muy feliz y enamorado de su novia en Instagram, sonriendo en la laguna de Escobar, y acompañó su posteo con un simple emoji de corazón. Luego se separaron y tras unos meses de distancia se volvieron a dar una nueva oportunidad en noviembre de 2022.

Viviana Salama es la novia del conductor y ex presidente del club Independiente, tras su separación de María Laura de Lillo, con quien estuvo en pareja desde junio de 2018 hasta abril de 2021.