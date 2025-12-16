Ana Rosenfeld reveló su advertencia a Wanda Nara sobre Nicolás Payarola: "Siento que..."

Asimismo, la letrada se refirió a una particular situación cuando Wanda le confió que se iba a comprar su nueva casa. "Me dijo que Payarola le recomendó que haga la operación de tal o cual manera. Entonces, yo ahí le supliqué que no lo haga. Siento que la salvé, no solo por la plata sino también por la casa", aseguró.

En su testimonio judicial, Nara declaró que su histórica abogada decidió apartarse porque no estaba de acuerdo con el modus operandi de Payarola y ella le dio la razón. "Él quería trabajar tranquilo y que nadie lo contralara. [...] Yo era un obstáculo para él", afirmó en tanto Ana Rosenfeld sobre el controvertido abogado.

"Cuando Wanda lo contrató a Payarola, empezamos a no concordar en nada. Incluso, en un momento, hizo algunas señas que no me gustaron nada. Lo pesqué al vuelo", sumó Rosenfeld así como también reveló: "Le vendió un montón de cosas que, en un estado de desesperación, vos pensás que son correctas", y concluyó confiando: "Todo lo que él le mandaba, ella me lo consultaba".

Ana Rosenfeld - captura LAM

Cuándo renunció Ana Rosenfeld a la defensa de Wanda Nara en su feroz enfrentamiento con Mauro Icardi

Ana Rosenfeld dejó de representar legalmente a Wanda Nara en el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi a mediados de enero de 2025, en un movimiento que volvió a sacudir el siempre intenso frente judicial entre la empresaria y el futbolista. La desvinculación se produjo alrededor del 16 de enero, según distintos reportes periodísticos, y en por aquel entonces se dijo que estaba vinculada al descontento de Nara con la estrategia legal que se venía llevando adelante hasta ese momento.

Con el correr de los días, fue la propia Rosenfeld quien se encargó de aclarar públicamente los motivos de su salida del caso. En distintas entrevistas, entre ellas un diálogo televisivo con Ángel de Brito en LAM, la reconocida abogada explicó que su decisión estuvo directamente relacionada con un cambio de enfoque impulsado por su entonces clienta. Según detalló por aquel entonces, Wanda había optado por avanzar con una postura más dura y confrontativa contra Icardi, lo que derivó en la conformación de un nuevo equipo legal alineado con esa estrategia.

ana rosenfeld mauro icardi wanda nara 2

La letrada remarcó que su alejamiento no respondió a conflictos personales ni a diferencias irreconciliables, sino exclusivamente a una cuestión profesional. En ese sentido, también se ocupó de despejar versiones que hablaban de posibles desacuerdos económicos o situaciones tensas detrás de escena. Rosenfeld fue categórica al negar la existencia de honorarios impagos y dejó en claro que Mauro Icardi no tuvo ningún tipo de injerencia en su decisión de dar un paso al costado.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo complejo y multifacético. La disputa incluye reclamos por deudas alimentarias, la suspensión de la cobertura médica de las hijas y acusaciones cruzadas por presunto abandono. En paralelo, el futbolista había presentado denuncias previas relacionadas con una supuesta alienación parental, un punto especialmente sensible dentro del expediente.

A pesar de haber renunciado a la defensa en este tramo del conflicto, Rosenfeld no se desvinculó por completo de Nara. La abogada aclaró que pasó a cumplir un rol específico como asesora contractual, una función acotada y ajena al proceso de divorcio y a la disputa directa con Icardi. De este modo, mantuvo un vínculo profesional con la empresaria, aunque sin intervenir en las decisiones judiciales más delicadas.