Mario Pergolini se fue furioso en pleno aire: "¡Quieren que mi carrera termine como Susana!"

Luego el conductor le preguntó si alguna vez había devuelto 15 mil dólares y ahí el actor lo corrigió y contó la real historia: que él cuando se separó de una pareja dejó en la mesa de luz una caja de perfume con ese dinero adentro y que a los meses recibió el llamado de su ex para avisarle, ya que él no se acordaba de ese dinero ni ella lo había visto.

"Encontraste una billetera con 15 mil dólares tenía yo", le avisó el conductor. "No, no, están pifiándola", dijo el actor. "Me lo hacen a apropósito, ¡quieren que mi carrera termine como Susana (Giménez), no va a pasar!", exclamó Pergolini. Y luego agregó: "Quieren que haga la del dinosaurio, no la voy a hacer, a mí no me va a pasar".

“No le pusimos mucho esmero a esta nota”, lanzó Mario ya un poco más molesto por la seguidilla de datos erróneos. Al instante, cuando Mario le preguntó si estaba haciendo una obra de teatro en la que dos amigos se encuentran luego de morir, Pablo Rago lo corrigió otra vez y le dijo que la había hecho meses atrás.

Ahí el conductor se paró inmediatamente de su silla y se retiró del estudio saludando al público. Luego de unos segundos, regresó a su lugar y Rada le dijo sonriendo: "No le preguntes más nada Mario", a lo que el conductor marcó: "Me odian, me odian, el año que viene si lo hago de vuelta no estoy volviendo".

Mario Pergolini se unió a Nico Occhiato en un firme reclamo por la votación de los Martín Fierro de Streaming

La polémica por los Martín Fierro de Streaming generó mucho ruido en la previa al avento y Nico Occhiato primero lanzó un claro mensaje a sus seguidores con respecto a la votación paga.

"Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió Nico Occhiato en la red social X.

En la misma línea, Mario Pergolini manifestó su rechazo al requisito de que los fanáticos deban pagar para participar de la votación y apoyar a sus streamers favoritos.

"Tenés que pagar para votar a Mejor Comunidad. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza...Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito", manifestó el conductor desde su ciclo Deja que entre el sol (Vorterix).

"Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada", concluyó.