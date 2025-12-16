La intimidad de la imponente fiesta con famosos del cumpleaños de Sarah, la hija de Barby Franco y Burlando

El festejo tuvo lugar en el Palacio Sans Souci que se vistió a puro glamour con globos de colores, catering de lujo, y la temática del evento fue de La Sirenita en un día a pura diversión.

Sarah lució un vestido blanco con un enorme moño en su espalda, mientras que Barby Franco eligió un look rosa con brillos y Burlando optó por un clásico traje negro.

"3 años de magia", expresó emocionada Barby Franco desde sus historias de Instagram con imágenes de lo que fue el soñado festejo de cumpleaños de su pequeña hija.

Mirá las fotos del increíble cumpleaños de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando.

El dramático accidente que sufrió la hija de Fernando Burlando y Barby Franco en Santiago del Estero

Barby Franco y Fernando Burlando vivieron un gran susto en Santiago del Estero donde viajaron con su hija Sarah para presenciar la final de la Liga de Fútbol entre Estudiantes y Racing.

La pequña sufrió un accidente en la previa al inicio del partido y fue la modelo quien relató desde las redes sociales lo sucedido a través de un video.

Barby Franco explicó que la pequeña se cayó dentro de una camioneta y se golpeó la cabeza. Por ese motivo, tuvieron que trasladarla de urgencia al hospital, donde le dieron dos puntos.

"¿Qué paso? Mi primer corte. Fuimos a la final de Estudiantes - Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta. Bajamos del avión y en el transfer se sentó mal en el asiento (con la camioneta frenada), se quiso parar, se fue para atrás, se cayó y se dio la cabeza contra un esquinero de madera”, indicó la modelo sobre el fuerte golpe que sufrió su hija.

Y remarcó cómo se asustaron en ese momento: “Había sangre. Fernando la agarró y le paró la sangre haciéndole presión. Fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Le dieron dos puntos en la cabeza (yo en shock)”.

"Gracias al Hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah. Gracias Santiago del Estero por el amor que nos brindaron”, finalizó Barby agradeciendo la atención médica que recibió su hijo en el hospital al llevarla de urgencia.