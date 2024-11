Andrea Del Boca contó qué le dijo de su hija Anna frente a un candidato que se le acercó y cuál fue su reacción

"El amor está siempre presente en mi vida. Que no haya encontrado o podido ver o que me haya cruzado y no le haya dado espacio al amor de pareja es otro tema. Bueno, si no se dio, no se dio. Lo intenté, lo disfruté, la pasé bien y bueno, sigo abierta. Qué se yo, por ahí aparece alguien. No lo sé", siguió.

Al ser consultada si le gustaría enamorarse en el corto plazo, Andrea acotó: "No busco nada. Tengo amigos en España que se reían y me decían: 'Estate abierta, aquí te vas a enamorar'. Pero yo les respondía: 'No vine a enamorarme, ¡vine a trabajar!'. Me hacían reír porque los españoles son muy apasionados".

A partir de esa historia, la actriz sumó: "Es que soy medio pazguata para eso. No estoy enfocada en eso. Mi hija me tiene a raya y me dice: 'Mamá, ese tipo tiene otro interés'. Yo le digo: 'Ay, Anna, pero no, estamos por trabajar juntos'. Y ella insiste: 'Mamá, ¿no te das cuenta cómo te mira?'".

Y remató: "No sé, soy medio distraída con eso. Por eso quizás no veo ciertas señales. De todos modos, si hubiese alguien muy interesado ya me lo hubiera hecho notar".

Andrea del Boca y Anna del Boca.jpeg

Andrea del Boca reveló detalles del novio de su hija Anna: quién es y a qué se dedica

Tras su reciente vuelta a la televisión de la mano de Bake Off Famosos donde se la vio en un rol completamente distinto al de las heroínas de las telenovelas que la hicieron famosa, en las últimas horas Andrea del Boca abrió la puerta de su intimidad familiar presentando oficialmente al novio de Anna Chiara, su hija de 24 años.

Amigas inseparables, además de madre e hija, Andrea y Anna siempre tuvieron la mejor de las relaciones apoyándose mutuamente, sobre todo teniendo presente los graves conflictos familiares que durante años mantuvieron con Ricardo Biasotti, el padre de la joven.

Andrea del Boca, Anna y su novio.jpg

Es así que ahora la famosa actriz de las más populares telenovelas argentinas de los años '90 presentó públicamente al novio de Anna desde hace varios años. En diálogo con Pronto, Andrea se refirió a su yerno y aseguró no ser celosa: "Al contrario, en general me gusta que la quieran y la cuiden, en todos sus vínculos. Están de novios hace cinco años y Gastón es un sol de persona. Es muy estudioso, trabajador, muy buen hijo y muy buen nieto".

Asimismo, sobre la profesión del joven, Andrea contó que "estudia Administración de empresas y trabaja en eso también", así como también confió orgullosa que "es un muchacho encantador, buen hermano y buen yerno", y recordó: "Cuando estuvimos de viaje, él iba todos los días a verlas a mi mamá y mi tía y sacaba a pasear al perro. Tiene un corazón enorme y tienen una relación muy linda y sana, además de sólida".

En tanto, sobre el sólido vínculo que mantienen Anna y Gastón, mamá Andrea concluyó que "hoy en día a cualquier edad es muy difícil mantener una relación de tanto tiempo y de tanto respeto y cuidado. Es una mezcla del amor y el compañerismo. Que se apoyen y se estimulen para seguir creciendo habla muy bien de ellos y de sus familias. De los dos lados estamos para acompañarlos a desplegar sus alas".