Andrea del Boca reveló quién es el único varón que vive en su casa: "Está feliz"

"Me encanta salir de mi zona de confort y mi hija dijo las palabras justas, que me ayudaron a definirlo cuando me convocaron de Bake off. ´Tenés que hacerlo, yo te voy a ayudar, todos vamos a colaborar´", precisó.

Y remarcó al respecto: "Eso me alivió porque en casa es toda una movida ya que vivo con Anna, mi mamá Ana María, mi perro y mi tía materna, que es la hermana de mi mamá. Se llama Sarita y la apodamos Tati. Pudimos organizar todo para que me pudiera ir a grabar y quedarme tranquila".

"¿Tu perro es el único varón entre tantas mujeres?", le preguntaron a la actriz. Y Andrea del Boca detalló: "Sí, sí y él está feliz. Es un perro labrador de cinco años y se llama Kion, que es el nieto del Rey León. Cuando me lo regalaron para mi cumpleaños, llegó con ese nombre y me explicaron que era el nieto del Rey León. No le pude cambiar el nombre pero me gustó porque en nuestra familia siempre dijimos que mi papá era como el Rey León y por eso se lo dejamos".

andrea del boca 2.jpg

"En realidad, Kion no es el único varón: también está mi yerno Gastón, que vive en su casa todavía pero es el otro varón por adopción de la familia. ¡El perro lo ama a Gastón!", añadió Andrea del Boca.

La actriz dio detalles de cómo organizó su día a día para poder grabar durante muchas horas el programa conducido por Wanda Nara: "Recuerdo que esa semana que comenzaron las grabaciones pude llevar a mi mamá al médico a hacerse unos chequeos, luego fuimos con Kion a la veterinaria, acomodé todo y empecé a grabar".

"En ese momento, le contesté que sí a Wanda y el sábado me llamó directo Fede Levrino de Telefe, arreglamos y el lunes me puse en marcha. Tomé algunas clases específicas de pastelería para tener un poco más de idea", continuó.

Y cerró sobre su preparación para integrar el ciclo de cocina: "A los productores de Telefe les expliqué que sabía cocinar en mi casa, para mi familia pero no de una manera tan técnica. Hago las recetas a mi manera pero no soy profesional ni estudié en ninguna parte. Igual siempre fui de anotarme todas las recetas que veo por televisión".

Andrea del Boca contó qué le dijo de su hija Anna frente a un candidato que se le acercó y cuál fue su reacción

Andrea del Boca contó que está abierta a enamorarse, aunque no es algo que le quita el sueño. De hecho, la actriz contó una anécdota que describe a la perfección que es sumamente distraída cuando alguien siente interés por ella.

"¿En tu corazón hay espacio para el amor?", preguntaron a la estrella de las telenovelas en una nota con Pronto. "¡Me hace gracia la pregunta! Sí, ¡si algo tengo es espacio justamente! Siempre hay espacio. Soy una persona que está atravesada por el amor y para mí el amor es el motor de la vida. De verdad te lo digo. No concibo nada sin amor. No concibo mi trabajo, mi carrera, mi familia, mi hija, mi madre, mis hermanos, mi perro, mis amigos", respondió la artista.

"El amor está siempre presente en mi vida. Que no haya encontrado o podido ver o que me haya cruzado y no le haya dado espacio al amor de pareja es otro tema. Bueno, si no se dio, no se dio. Lo intenté, lo disfruté, la pasé bien y bueno, sigo abierta. Qué se yo, por ahí aparece alguien. No lo sé", siguió.

Al ser consultada si le gustaría enamorarse en el corto plazo, Andrea acotó: "No busco nada. Tengo amigos en España que se reían y me decían: 'Estate abierta, aquí te vas a enamorar'. Pero yo les respondía: 'No vine a enamorarme, ¡vine a trabajar!'. Me hacían reír porque los españoles son muy apasionados".

A partir de esa historia, la actriz sumó: "Es que soy medio pazguata para eso. No estoy enfocada en eso. Mi hija me tiene a raya y me dice: 'Mamá, ese tipo tiene otro interés'. Yo le digo: 'Ay, Anna, pero no, estamos por trabajar juntos'. Y ella insiste: 'Mamá, ¿no te das cuenta cómo te mira?'".

Y remató: "No sé, soy medio distraída con eso. Por eso quizás no veo ciertas señales. De todos modos, si hubiese alguien muy interesado ya me lo hubiera hecho notar".