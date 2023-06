Andrea Taboada fuera de LAM: su solitaria reacción al enterarse de que no sigue

Andrea Taboada en LAM .jpg

En tanto, cuando el cronista le consultó si había llorado al tener que separarse de Ángel de Brito con quien trabaja desde hace 15 años, Andrea admitió sincera: “Sí, lloré el día de la reunión y el fin de semana estaba triste, me quedé guardada”.

“Traté de mirar una serie pero a los cinco minutos la cabeza se me fue para LAM. Me dijeron que era por cambios, renovación, como pasa en todos los paneles” concluyó Taboada, quien en esa misma reunión recibió la propuesta de sumarse al equipo de DDM, el programa con el que Mariana Fabbiani hará su regreso a la pantalla chica en América TV próximamente.

Andrea Taboada se quebró al hablar de su salida de LAM: "Me duele un montón"

Este lunes en LAM, las 'angelitas', Andrea Taboada y Estefi Berardi, hablaron de su salida del ciclo de América TV que será a partir de julio. El sábado Taboada anunció en sus redes que no seguirá en el programa, y Berardi, después de que se supiera la noticia, hizo unos videos y dijo: "Me voy siendo una mejor persona".

"Ahora, en principio, voy a hacer Pasaplatos (El Trece), que conduce Carina Zampini. La idea, la verdad, me re divierte, porque me gusta que me vean haciendo otra cosa. Me gusta hacer cosas distintas. No es que vengo del palo de periodismo, igual encontré algo que amo. No podía hacer las dos cosas, pero no por un tema de horario, sino porque son productoras que compiten en ese horario, con programas distintos", contó Estefi.

ANDREA TABOADA Y ANGEL DE BRITO .jpg

"En mi caso estaba super charlado, con Ángel lo veníamos hablando hace tiempo. Lo de Andrea no lo sabía, pero lo mío ya estaba super hablado", reveló la joven.

Cuando le tocó a hablar a Andrea lo primero que resaltó fue que escribió la palabra 'decisión' mal, pidió disculpas y dijo que fue por la "tristeza". "Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento. También te agradezco a vos (Ángel). Nos conocemos hace mil años, trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo", manifestó con la voz entrecortada.

"Yo no sabía lo de Estefi. Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón. Pero bueno... serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo", cerró la periodista.