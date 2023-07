Andrea Taboada pasó por el quirófano tras su salida de LAM: qué se hizo

El jueves, el conductor contó que le entregó el electrodoméstico a su amiga -una cafetera con cápsulas- y además dio detalles de la intervención estética que se hizo su amiga.

“La cafetera de Taboada ya se la entregamos. Se operó la papada Andrea”, dijo el conductor sobre Taboada. “Vayan a ver la papada de Taboada en la cuenta El ejército de LAM”, avisó luego.

“Se la arrancó (a la papada)”, dijo Ángel con humor. "Está como ahorcada", agregó entre risas Yanina Latorre sobre el retoque estético de la ex angelita, a quien vio en los ensayos de la periodista en su nuevo ciclo.

"La otra cafetera la vamos a sortear, va para nuestro público", advirtió el conductor. Cabe recordar que Andrea Taboada será panelista de Mariana Fabbiani en El diario de Mariana, a día de debutar al aire en América.

andrea taboada.jpg

Andrea Taboada se despidió de LAM: la emoción de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Andrea Taboada anunció en sus redes que no seguirá en el programa, y Estefi Berardi, después de que se supiera la noticia, hizo unos videos y dijo: "Me voy siendo una mejor persona".

"En mi caso estaba super charlado, con Ángel lo veníamos hablando hace tiempo. Lo de Andrea no lo sabía, pero lo mío ya estaba super hablado", reveló la joven.

Cuando le tocó a hablar a Andrea lo primero que resaltó fue que escribió la palabra 'decisión' mal, pidió disculpas y dijo que fue por la "tristeza".

"Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento. También te agradezco a vos (Ángel). Nos conocemos hace mil años, trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo", manifestó con la voz entrecortada.

"Yo no sabía lo de Estefi. Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón. Pero bueno... serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo", cerró la periodista.