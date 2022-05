Andrea Taboada recordó una fuerte discusión con Ángel de Brito y aclaró: ¿es la preferida del conductor de LAM?

"Con Ángel nos queremos mucho. Los cruces que tenemos al aire, uchas veces son en serio y otras veces nos miramos y nos entendemos, como que fluye esa parte. Pero yo sí me he enojado con él y él conmigo, pero Ángel es el conductor y yo la panelista (risas)", comenzó diciendo Andrea Taboada en la charla con Juan Pablo Godino.

Luego reveló: "Cuando fue lo de Yanina Latorre y lo mío, que ahí estaba todo mezclado lo periodístico y personal, hemos hablado personalmente y yo le he dicho algunas cosas y él muchas más cosas, pero eso prefiero dejarlo en lo personal. Igual son todas cosas de aprendizaje. Igual somos 7 personas más todo el equipo técnico y producción, y es como una familia que convive y pasa de todo".

Siguiendo con su relato, Andrea detalló: "Él me dice que soy dramática, yo soy dramática. Para mí todo es una tragedia griega, o sea ahí estamos en problemas. Igual no hay nada que pueda romper nuestra relación de amistad. Hemos tenidos muchas peleas, es más hasta me ha bloqueado de WhatsApp y le hice un escándalo. Después me desbloqueó, pero para mí era una traición y una tragedia. Le dije que seguro a Yanina no le hacía eso, y de todo..."

La angelita preferida de De Brito

En este momento, se le consultó sobre quién es la angelita preferida de De Brito y comentó: Ángel dijo que Yanina era su preferido. Y no te voy a decir que no me influye, pero uno va aprendiendo y entendiendo, y si es la preferida de Ángel, será su preferida. Es así y tendrá sus motivos".

"¿El segundo lugar lo ocuparías vos o Pía?", se le pregunto a Taboada a lo que respondió: "En segundo lugar, creo que estoy yo, después de tantos años que nos bancamos. Él me dice que soy insoportable, pero no puede sacarme de encima porque la letra del contrato dice 'incluido camarín, incluido servicio tal e incluida Andrea Taboada'", cerró con humor.

Por otro lado, Andrea se refirió al desembraco de LAM en América: "Estamos muy felices. Yo feliz de volver a América después de hacer Infama con Santi del Moro. Pero LAM ya es un programa instalado y estamos muy conformes con esta nueva pantalla y el horario, que pese a ser más difícil, LAM no perdió su escencia y sigue pisando fuerte".