Andrea Taboada, tras su fuerte cruce con Fernanda Iglesias: "Hay tantas para contar..."

“No, no. Simplemente te digo que me dejes terminar de hablar porque si me interrumpís… Si querés, vení y pégame como la otra vez”, retrucó Andrea.

"Te enojaste mucho", dijo Iglesias. "No, si querés vení y pegame un cachetazo como lo hiciste la otra vez", volvió a repetir la angelita.

En su cuenta de Twitter, Andrea se refirió al tenso ida y vuelta. "Gracias a todos por comentar/ compartir sus opiniones que comparto y algunas no. Todos pueden expresarse. No hay bloqueo. Simplemente recordé en ese momento (de interrupción) el cachetazo que me pegó Iglesias al aire en el programa de @fabdoman por sumarme a una opinión", reflexionó.

Y finalizó: "Un mal recuerdo por cierto...y hay tantas para contar con otras personas...no me corresponde. Ojalá pueda tratarse y superarlo. Besos y gracias".

El drástico cambio de vida de Fernanda Iglesias: "Es algo que siempre quise hacer"

Ángel de Brito reveló que, en 2023, Fernanda Iglesias dejará de formar parte de LAM(América TV). "Se va a vivir a otro país el año que viene", anunció el conductor.

"Es una experiencia que siempre quise hacer. Voy a probar", precisó la periodista, que eligió Málaga, España, como ciudad para radicarse.

"Tengo ganas de cambiar. Me voy a probar suerte a España. Todavía no sé de qué voy a trabajar", añadió Iglesias, que viajará con su hija más grande.

"Ya saqué el pasaje. Cumplí 50 años y dije: 'no tengo mucho tiempo más'. Tengo mi trabajo, me va bien, pero esto era algo que siempre quise hacer. Me voy con mi hija más grande y la idea es que después viaje el resto de la familia", cerró, entusiasmada.