Andrés Nara contó la angustiante reacción de una de sus nietas tras reencontrarse con Mauro Icardi

El papá de Wanda y Zaira fue muy duro con el ex de su hija: "Él puede jugar muy bien a la pelota y tener plata, pero es incoherente. El tema del encuentro con las nenas, ¿no podes quedarte 5 horas solo con ellas? No. Él lleva a la China porque le quería mojar la oreja a Wanda, hacer toda la escena, reírse de la justicia... todo un delirio".

Y también marcó sus diferencias en cuanto algunos manejos de Wanda Nara en este tema familiar y los constantes cruces con la ex pareja.

"Nadie tendría que insultar a nadie pero como encima es todo hiper mediático, aparecen agresiones que no van. Que ellos hagan lo que quieran pero hay que separar el tema de las nenas", opinó Andrés Nara.

El papá de Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por la polémica del colegio de las hijas: "Violento"

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan una nueva polémica por sus hijas que se destapó en el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) donde se expuso un correo electrónico que envió el colegio donde asisten sus hijas donde se les consultó quién estaba bajo la guarda de las menores ante sus ausencias en la Argentina.

Esta consulta vía mail derivó en la furia de Icardi con Wanda, a quien denunció por desamparo de las pequeñas. En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Andrés Nara quien aclaró que tanto él como Zaira Nara están permanentemente junto a las niñas y apuntó fuerte contra el futbolista.

"Yo tengo la guarda de las nenas conjuntamente con Zaira, estoy todos los días abocadas a ellas y lo que necesitan. Más allá de que hay cuatro empleadas, una niñera, Zaira, Kennys (Palacios). Las nenas tienen una contención única y continuamente", comenzó el papá de Wanda y Zaira.

"Lo que pasó con el colegio es que Nora (Colosimo) estaba en el exterior, Wanda lo mismo, ellos no se podían comunicar y tenían los mails de ellos y del padre", indicó sobre la polémica con el establecimiento educativo.

En esa línea, Andrés Nara marcó: "Cuestionaron a la directora de unos los colegios más prestigiosos porque dijeron cómo lo van a llamar al juez para ver a quién se lo dan. En una situación tan delicada de las nenas cuestionadas judicialmente, obvio, ¿a quién le va a preguntar la directora? A la madre que va a decir que 'no se lo den' y al padre que va a decir 'me los llevo'. De los dos sectores cada uno va a defender su parte. La directora, con mucho criterio, le preguntó al juez y el juez dijo no se la den".

Y fue letal contra Icardi: "Mauro tenía que dar un examen psicológico que no se presentó y es de público conocimiento que hizo cualquier cosa cuando fue a Nordelta y la Justicia le dijo que esté él solo y estaba con la China, que las chicas no la quieren ver, con más personas y encima le decía a las nenas que no digan nada".

"El juez ve todo eso. Después el escándalo del ascensor con los perritos. Las nenas no quieren ver semejante episodio que sufrió la madre, ellas llorando, él tironeando, un desastre que se podía haber solucionado llevando los perritos. No, él quiso ese conventillo", continuó furioso.

El padre de Wanda siguió marcando su enojo con Mauro Icardi: "Se suma que yo hablé con las nenas y él les dijo: 'nos vamos a ir a Turquía', que quiere decir no ver más a los hermanos, la familia, no ver más a la madre, sus primos. Ellas viven en la Argentina y disfrutan acá. Él como no tiene criterio y es incoherente, ¿Qué hace? Les manifiesta a las nenas que se las lleva a Turquía".

Andrés Nara cerró apuntando también contra la defensa legal del futbolista: "Otra total incoherencia: la abogada cuestiona al juez y dice: el juez tomó con rapidez la decisión, lo cuestiona, no está de acuerdo con el juez. Me ponen a mí que tuve violencia de género. Mi ex, que supuestamente era la víctima, no hizo ninguna denuncia y jamás dijo que yo le pegué o hubo violencia pero así y todo me comí un proceso y me quiere tildar de violento para salvaguardar a un realmente violento, que es ese Mauro, porque Wanda lo denunció porque se ve todo lo que hace con los animales, etc. Esto es una locura".