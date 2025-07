Andy Kusnetzoff habló de las críticas a Mario Pergolini en su vuelta a la televisión y fue contundente

Entrevistado por LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en las noches de América TV, el rubio no pudo más celebrar el retorno de su exjefe. “No me pude sentar a verlo, sí vi algunos recortes. A mí me pone contento”, comenzó sosteniendo el conductor de Perros de la calle y argumentó sus palabras. "Me parece que, para la industria, nos tenemos que apoyar y debemos estar contentos. La tele no es igual que hace 15 años. Entonces para mí está buenísimo que esté Mario, que aparezca más plata, más presupuesto, más torta para repartir", confió.