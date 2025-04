Ángel de Brito aniquiló a Martina de Gran Hermano y explicó por qué no irá a LAM

Al tiempo que acto seguido expuso a Pereyra, dejando en claro que no es ella quien decidió no ir al piso de LAM. “Ah, y la otra boluda, la que se fue última, que dice ‘yo no voy a ir a LAM’. No te invitamos, querida. Nunca nadie te invitó”, disparó letal De Brito.

Teniendo presente que todos los exparticipantes del reality de Telefe pasaron por el living de LAM, Dalma Maradona intentó echar un manto de piedad al reflexionar que tal vez "pensó que tenía que ir sí o sí".

Fue allí que Ángel de Brito aclaró para que no quede duda alguna: “No. Yo prefiero que no. Que no se preocupe. No tenemos nada de qué hablar si era un embole. Lo único que queríamos saber era lo de la abuela y ella no quiere. La entiendo obviamente, pero era el único tema”.

El doloroso motivo por el cual Martina de Gran Hermano se negó a ir a LAM

Mientras estaba encerrada en la casa de Gran Hermano 2024, ocurrió un hecho muy doloroso para Martina Pereyra, la muerte de su abuela.

En LAM (América TV) habían dado a conocer que la familia había optado por ocultarle esa información.

Martina se enteró de la muerte de su abuela hace pocos días luego de haber sido eliminada del reality.

En la primera gala tras su salida del juego, la joven expresó: “Estoy bien. Fue un shock hoy cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto".

En su visita a República Z, Martina reveló que estaba en duda su participación en LAM. ¿El motivo? Fue en el ciclo de Ángel de Brito donde contaron que sus familiares no querían darle la noticia de la muerte de su abuela.

“No sé si voy a ir. Por ahora creo que no voy a ir. Se había armado quilombo con el tema mi abuela y no quiero hablar”, precisó en el canal de streaming.