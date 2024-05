Ángel de Brito anunció el primer confirmado del Cantando 2024

"¿Tenemos a Alfa cantando? Primero vamos a ver Alfa, que es otro de los confirmados para el Cantando. A ver cómo canta Alfa", dijo el conductor antes de presentar el video.

Marixa Balli, al ver la performance del ex Gran Hermano, se descostilló de la risa. "No te rías, Marixa. Porque si sos jurado no te podés reír", expresó Ángel. "¿Pero va a ser jurado?", preguntó Marcela Feudale. "No, a mí me gustaría que vaya de jurado", le respondió el animador.

Al cierre de LAM, Ochoa interpretó la canción Somebody to Love, de Queen, para demostrar sus dotes artísticos antes del inicio del Cantando 2024.

Embed

El total cambio de look de Marcelo Tinelli: video y fotos

Marcelo Tinelli sorprendió en las redes sociales al compartir imágenes de su nuevo corte y color de pelo donde lució al ras, platinado y con un mini jopo.

El conductor de 64 años, que suele innovar en su imagen, se mostró completamente renovado en sus redes sociales de la mano de su estilista el Tano de la peluquería Il Figaro.

Tinelli se tiñó el cabello de blanco con destellos platinado y se cortó bien cortito el pelo, casi al ras, y con un jopo en su frente, con mucha onda.

Embed

“Nuevo look, corte de pelo y color banco”, expresó el animador junto a emojis de corazones quedando muy contento con el resultado final del corte.

Marcelo terminó con el Bailando 2023 en enero por la pantalla de América Tv, certamen que consagró a Tuli Acosta como la campeona, y ahora aprovecha el tiempo libre para renovar su imagen.

Mirá las imágenes del nuevo look del conductor.

marcelo tinelli cambio look.jpg