Ángel de Brito anunció a su nueva angelita y Marixa Balli explotó de furia

Instantes después, las panelistas -no muy convencidas con la decisión que tomó la producción del programa- dieron su parecer sobre la nueva compañera.

"Yo no me llevo mal, lo que no me gusta de Ximena es que siempre deja la puerta abierta con respecto a la información", opinó Marcela Feudale. "A mí no me gusta que sea intrigante", disparó Yanina Latorre.

"Pienso lo mismo que las chicas. Qué raro que deje la puerta abierta para la especulación", sostuvo Matilda Blanco. Luego, Fernanda Iglesias se diferenció de sus compañeras y expresó: "Hizo méritos para estar acá".

"Me gusta. Siempre que vino tiró 300 bombas y venía por todo. Está muy bien", acotó Nazarena Vélez en sintonía con Iglesias.

Sin embargo, Marixa Balli se mostró furiosa. "Marixa está enferma", observó entre risas Feudale. "Arreglemos el tema del camarín, nada más", dijo enojada la Cachaca.

"Hay que gente que me cae bien y hay gente que no me cae bien. Yo no voy a compartir el camarín", sostuvo la morocha. "Yo me cambio con vos", le planteó Iglesias.

"Yo me llevo bien con todo este equipo. Yo trato de ser lo más sincera posible porque después no quiero complicaciones. Que ellas decidan, ellas son tres. Las quiero a todas", siguió Balli.

Memoriosa como siempre, Marixa disparó ofendida: "Esas indirectas que me tiró, que fueron más directas que indirectas, yo no me las fumo". "¿Lo de la maternidad?", le preguntó Yanina. "Sí, maternidad y un montón de cosas", resumió Balli.

Diego Díaz enfrentó los rumores que indicaban que fue amante de Ximena Capristo

El cruce picante entre Ximena Capristo y el periodista Tomás Dente derivó en el reflote de un romance retro que habría tenido con el conductor Diego Díaz cuando ella ya estaba con Gustavo Conti, su actual pareja.

En Socios del espectáculo tomaron el tema y compartieron al aire una nota que le habían hecho al periodista deportivo en LAM cuando explotó dicho rumor en los medios. En esa oportunidad, Díaz desmintió todo.

“Yo estuve en uno de los tantos elencos de El champagne las pone mimosas y compartía con Ximena, Matías Santoianni, Cinthia Fernández, con el querido Facha Martel y con Gabriela Mandanto. Ximena y yo éramos la pareja protagónica”, comentó el conductor.

“¿Quizás por eso salieron los rumores?”, quiso saber Maite Peñoñori, por entonces notera del programa de Ángel de Brito, y remarcó: “¿Quedó un buen vínculo?”.

“Quedó muy buen vínculo, pero pasa lo mismo que en muchos trabajos, que decís ‘nos vamos a seguir viendo’. Y la realidad es que no nos volvimos a ver”, contestó Diego Díaz en esa entrevista.

Y sumó: “Pero quedó un buen vínculo en el sentido de que si nos volvemos a ver nos saludamos, nos damos un abrazo y está todo bien”.

“¿Con Ximena pasó algo? Porque es lo que dio a entender Cinthia”, reiteró Maite, sin vueltas, a lo que Díaz respondió: “No sé lo que puedo haber dado a entender, pero pasar, no pasó nada. Sí teníamos muy buena relación, como con todo el elenco”.