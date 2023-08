Ángel de Brito anunció una sorpresiva separación en LAM: "Un momento muy doloroso"

"Nada que no le pase a la gente que está del otro lado. El amor es un misterio, al menos para mi. Uno siempre cuando llegan estos momentos y la relación se termina trata de decir 'es esto lo qué pasó' y a veces no es así", comenzó diciendo el artista.

"Fue una relación hermosa de casi tres años y medio con una persona increíble como es Nico, compañerazo y una hermosa persona por fuera y el triple por dentro. Construimos un montón de cosas", agregó.

Fer Dente y Nico Di Pace

Luego, profundizó en los motivos que llevaron a la decisión de terminar la pareja y expresó: "Fue un año muy intenso para los dos, hicimos muchas cosas juntos y por separado y siempre todo funcionó muy bien. Hay un momento que deja de funcionar, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos decir que estuvo buenísimo y que el otro piense lo mismo".

En ese sentido, el cronista le preguntó si fue él quien dio el primer pasó para la separación y Dente reflexionó: "Es raro que uno esté mal y el otro no. En nuestro caso es algo q he me guardo para la intimidad pero lo único que te puedo decir es que una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor”.

Finalmente, el artista habló de la posibilidad de conocer gente nueva para formar un vinculo amoroso y deslizó: "No deja de ser un momento muy doloroso, si bien hace casi un mes estamos separados, es todo un proceso".

Fer Dente sorprendió al hablar de su relación con su hermano Tomás Dente: "Siento mucho..."

Tomi y Fer Dente son hermanos y ambos son famosos, cada uno por su profesión. En el caso de Tomás, por su amplia trayectoria en el medio como periodista dedicado al mundo del espectáculo. Al tiempo que Fernando es actor, director y brilla actualmente conduciendo su Noche al Dente en la pantalla de América TV.

Pero lo cierto es que en la intimidad de la familia, los chicos mantienen desde hace años un relación bastante distante. Así las cosas, de visita en Biri Biri, Fer fue consultado por el tema. "Este es uno de los grandes misterios que la gente quiere saber de la farándula argentina. Buscan: '¿Qué pasó entre Tomi y Fer Dente?'. ¿Qué es lo que pasó entre ustedes?", preguntaron directos los conductores del ciclo vía stream.

"Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Pero, por otro lado, sí me gusta cuando surge el tema porque hay un punto como de los mandatos, ¿viste? Yo siempre digo que Martín Fierro que decía 'los hermanos sean unidos'... era hijo único. Está todo bien pero a veces no va la relación con tu hermano. No es fácil", expresó de entrada el conductor del canal de Palermo.

"Yo tengo 33 años, Tomi es mayor. Si él quiere que diga su edad. Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también. Sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos", agregó Fer sobre Tomás Dente.

En tanto, cuando el conductor quiso saber si se arrepentía de haber contado su historia personal al descubrir quién era su verdadero padre y Tomás confió que le molestó la exposición del apellido, Fernando fue contundente: "Para nada. Es mi historia, mi identidad. Puedo hacer y deshacer con eso lo que quiera".

Por último, en el programa le preguntaron con picardía si hay alguien a quién no entrevistaría, y una vez más la respuesta del actor fue tajante: "A mi hermano. No me hinchen las bolas porque me lo piden todo el tiempo. No va a pasar".