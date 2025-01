Ángel de Brito confirmó la separación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: los detalles

"Esta separación puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados", había sumado.

Luego, hacia el final del programa el comunicador contó: "Ella no se lo fuma más. Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hable frecuentemente. Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar".

Minutos antes de las 22, el conductor dio los nombres y reveló que la influencer y el músicoestán separados. "Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", informó.

"Cuando estuvo acá, en el programa, había dichos sus cosas, después remontaron y anunciaron el casamiento que a todos nos sorprendió", recordó Ángel.

Además, el periodista remarcó que todavía no habló con "Cande o con Coti, ni con Marcelo (Tinelli). Aclaro porque van a decir 'te lo contó Marcelo'. De hecho, él es muy reservado con sus hijos".

Cande Tinelli fue contundente tras su comentario sobre Mauro Icardi y la China Suárez: "Que cada uno..."

Luego de que Mauro Icardi y la China Suárez oficializaran su noviazgo a través de sus redes sociales, Cande Tinelli comentó la publicación con un emoji de una carita vomitando.

Su reacción no pasó desapercibida y en las últimas horas la hija de Marcelo Tinelli hizo un contundente descargo en sus historias de Instagram.

"Yo no banco a nadie en nada, no estoy ni de un lado ni del otro. No me meto en asuntos que no son míos", comenzó diciendo. Y remarcó: "¿Me parece un horror la caza de animales? Sí. Luego que cada uno interprete lo que quiere. No me interesa meterme con nadie ni generar quilombo".

"Ya no soy más una adolescente, me dan mucha paja esas cosas. No me rompan los huevos. Gracias", cerró la influencer, dejando en claro que no tomó partido por ninguno de los involucrados, simplemente expresó su rechazo hacia la caza de animales.