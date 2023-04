Ángel de Brito confirmó que Jésica Cirio y Martín Insaurralde están separados

Con su habitual Ángel responde en Instagram, fue consultado: "¿Por qué no contaron la separación de Jésica Cirio?".

Sin dudarlo, respondió "Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos", aseguró, confirmando definitivamente que los papás de Chloé ya no están juntos.

¿Jésica Cirio separada de Martín Insaurralde? La palabra de la modelo y conductora

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Jésica Cirio no sólo habló de sus nuevos proyectos laborales, sino que enfrentó los rumores de separación con Martín Insaurralde, y aclaró como se encuentra la relación con el padre de su hija Chloé.

“Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso”, explicó incómoda al ser consultada por cómo se encuentra la relación con el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.

Al volver al piso, Maite Peñoñori, aseguró que fuentes cercanas le revelaron que la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), que debuta este domingo con Jey Mammon, está viviendo en su departamento de soltera de Cañitas con su hija, y Marcela Tauro sumó más información.

"A mi me contaron que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes", sumó la panelista.