Ángel de Brito contó en detalle los episodios que complicaron la salud de Jorge Lanata

"Lo que ocurrió sobre el fin de semana, viernes y sábado, es que a Jorge le empieza a subir la fiebre y la presión arterial. Entonces, esos dos cuadros juntos preocuparon y empezaron a hacer los estudios correspondientes, tomografías, análisis", relató.

Luego, siguió: "Finalmente lo que detectaron es líquido libre en el abdomen. Le hicieron una punción y le pusieron un drenaje para sacar todo el líquido del órgano y se mandó a cultivar para determinar la causa".

"Lo que detectaron es que el balón gástrico que tiene Jorge está pinchado. Así que tienen que cambiarlo, eso genera otra intervención con lo ya complicado que está Jorge después de seis meses en terapia intensiva", explicó.

En cuanto a la trombosis, el periodista profundizó: "Lo que puedo agregar de la trombosis, es que va desde la yugular hasta el codo. O sea, hagan todo el recorrido, es muy extensa y la están combatiendo con antibióticos como se hace en estas situaciones".

Duro cruce entre Ángel de Brito y Sara Stewart Brown por la salud de Jorge Lanata: "Jamás miento"

El miércoles Ángel de Brito dio un complicado panorama sobre la salud de Jorge Lanata, la cual se complicó en las últimas horas en medio de su internación en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

"Lanata requiere asistencia ventilatoria mecánica todo el día y está atravesando una sepsis, es decir, una infección generalizada", indicó el conductor desde su programa por Bondi Live.

"También encontraron líquido abdominal probablemente por la gastrostomía (botón gástrico) que le efectuaron hace dos semanas y se le hicieron una punción para ver cultivos e investigar la presencia de bacterias y ver qué tipo de células hay", agregó.

Y cerró con mucha preocupación: "Mal pronóstico, casi seis meses de internación en la unidad de cuidados intensivos. Esto es oficial lo que estamos contando".

Lo cierto es que desde la red social X, la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown salió al cruce de la información que dio el conductor y lo cuestionó con dureza.

"No sé qué significa oficial para él. Yo no tengo por qué mentir. Es cierto solo parte de lo que contó, está sin respirador en este momento, y hablando, no existe tal sepsis, esto es lo que pasó ayer explicado sin morbo ni dramatismo", escribió la artista plástica.

Lo cierto es que al leer esto, Ángel de Brito no se quedó callado y le respondió firme a Sara Stewart Brown por cuestionar la información que dio acerca de la salud de Jorge Lanata.

"Oficial significa Oficial. Yo jamás miento, ni por necesidad ni por ninguna causa. Soy periodista profesional, no soy parte. Conté lo que pasó, trombosis, balón pinchado, fiebre, punción bla bla. Beso Kiwi", contestó el conductor.